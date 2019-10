Las inversiones exteriores caen un 20% en el mundo en el primer semestre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las inversiones internacionales en el mundo cayeron un 20%, hasta US$ 572.000 millones, en el primer semestre del año respecto al segundo semestre de 2018, según la OCDE, que lo relaciona en particular con la incertidumbre económica y las tensiones comerciales.

El descenso se aceleró conforme avanzaba el año, ya que fue del 5% a US$ 361.000 millones en el primer trimestre, pero del 42 % en el segundo con 210.000 millones, indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un informe publicado este lunes.



La mejor prueba del impacto de las tensiones comerciales es el bajón de los flujos a Estados Unidos procedentes de China, que pasaron de un pico de US$ 16.000 millones en el segundo semestre de 2016 a 1.200 millones en el primero de 2019.



En total, Estados Unidos recibió US$ 151.000 millones del exterior entre enero y junio, frente a los 208.000 millones entre julio y diciembre del pasado año.



Los otros dos países que sufrieron los descensos más pronunciados en términos absolutos fueron Holanda (de US$ 73.000 a 13.000 millones) y el Reino Unido (de 44.000 a 13.000 millones).



También fueron muy significativas las evoluciones de Bélgica (de US$ 28.000 millones en el segundo semestre de 2018 a 23.000 millones negativos en el primer semestre de 2019), Irlanda (de 41.000 millones a 6.000 millones negativos) o Italia (de US$ 21.000 a 7.000 millones).

España formó parte de ese grupo con flujos de entrada negativos, que normalmente ilustran la venta de activos por inversores extranjeros: pasó de US$ 7.000 millones positivos en la segunda mitad de 2018 a 2.000 millones negativos entre enero y junio.



En el extremo opuesto, Alemania captó inversiones por US$ 22.000 millones en la primera mitad de este año, cuando en el último semestre de 2018 sólo había recibido 1.000 millones.



Los principales receptores de inversiones en el mundo fueron, por detrás de los US$ 151.000 millones de Estados Unidos, China (82.000 millones, después de 78.0000), Francia (33.000 millones, tras 38.000), Brasil (28.000 millones, tras 27.000) y la India (27.000 millones, tras US$ 20.000 millones).