¿En qué invertir en tiempos de incertidumbre económica?

El mundo está en un proceso de desaceleración económica y si bien los expertos afirman que el segundo semestre de 2019 mostrará un mayor dinamismo en comparación con el primero, aún hay ciertos riesgos a nivel internacional que podrían truncar ese proceso.

Respecto de este tema y sobre qué recomendaciones se deben tener en cuenta al invertir en esta coyuntura económica hablaron con El País el gerente Regional de Estrategia de Ahorro e Inversión de Grupo Sura, Cristóbal Doberti y el vicepresidente de Wealth & Asset Management de Sura, Gerardo Ameigenda.



A nivel de inversiones, ambos especialistas concluyeron en que en el corto plazo no se descarta que siga habiendo volatilidad en los mercados, dado el estado global en el que está la economía que sigue creciendo pero a tasas menores que en años anteriores.



Doberti indicó que si bien al día de hoy los bancos centrales están llevando adelante un manejo de la política monetaria “bastante laxo”, con tasas bajas -lo que favorece a los activos de riesgo- , hay ciertos “peligros” en el mercado que hacen que hoy “no es el momento de tomar riesgos excesivos y tampoco refugiarse”, explicó el gerente.

Entre los factores que explican la desaceleración de la economía a nivel global, Doberti mencionó que hay estímulos fiscales que se van agotando como en el caso de Estados Unidos que, según indicó, crecerá a tasas del 2% hacia fines de este año; la región europea que dado sus problemas políticos internos ha mostrado un débil crecimiento durante los últimos meses; y la situación de China que acarrea un proceso de desaceleración estructural.



Todo eso, según Doberti, llevará a que el mundo esté dentro de un proceso de desaceleración económica aunque aseguró que “no es un proceso de recesión porque no se ven caídas en el Producto Interno Bruto (PIB)”.

Algunos de los riesgos que se avizoran a nivel internacional tienen que ver principalmente con lo que pueda acontecer en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que si bien tiene como fecha límite el próximo 31 de octubre, aún no se sabe en qué condiciones se hará.



También hay posibles riesgos a nivel regional y los mercados estarán atentos a lo que ocurra en Brasil en términos de modificación del gasto social, si finalmente se aprueba o no la reforma; las elecciones presidenciales en Argentina y Uruguay y el plan que implemente en México el presidente Manuel López Obrador en su segundo año de mandato.



En este contexto de incertidumbre económica, al hablar de inversiones Doberti explicó que “el mundo no va a sufrir una hecatombe en términos de activos de riesgo” sino que estos van a seguir subiendo. Asimismo, el gerente regional de Sura mencionó que en activos de renta variable habrá un “desempeño razonable” aunque se espera que -en función de los riesgos recién comentados- puedan generar algunas volatilidades y presiones en los mercados.



“Las valorizaciones en el mercado hoy en día no están caras, no hay un riesgo de recesión inminente en el corto plazo ni estamos proyectando caída en los crecimientos de las utilidades, no es el momento de refugiarse pero ojo que hay riesgos que podrían afectar este dinamismo”, explicó Doberti y añadió que “no es el momento de aumentar las posiciones de riesgo en los portafolios”.



Sobre las recomendaciones a la hora de invertir, Ameigenda aclaró que “todo depende” de lo que busca el cliente, de su perfil, sus objetivos y sus necesidades de rentabilidad.



Una vez que eso es tenido en cuenta, Ameigenda explicó que lo más recomendable al día de hoy es tener portafolios de inversiones “neutrales” dado que “hay valores y riesgos desde cada una de los instrumentos”, tanto en renta fija como en desarrollados.



“Hablar sobre un activo ganador es difícil porque es bien diferente lo que busca una persona de 30 años, con altos niveles de ahorro que está pensando en su jubilación. Ahí seguramente le sirva una exposición a renta variable porque va a poder soportar la volatilidad. Pero el que quiera algo de corto plazo y garantizado seguramente le convenga un activo de renta fija”, explicó Ameigenda.



En el plano local, señaló que desde Sura visualizan que en el corto plazo las tasas locales seguirán teniendo un buen retorno; por otro lado, para quienes deseen invertir en dólares, sugirió que esa “es una buena alternativa a mediano plazo” (de entre dos o tres años) y que una opción atractiva podría ser el bono de renta fija Uruguay 2024.



Más allá de las características puntuales de cada inversor, Ameigenda dijo que los activos de refugio tienden a apreciarse y que Uruguay no está aislado a eso. Y si se le suma que tanto Argentina como Brasil están con volatilidades políticas, “eso llevará a que obviamente la moneda estadounidense se venga fortaleciendo”, indicó.



Sin embargo, pese al fortalecimiento del dólar, Ameigenda explicó que los uruguayos no deberían olvidar cuál es su moneda de cobertura. “Si ganás en pesos y vas a seguir viviendo en Uruguay y todos tus gastos del diario vivir son en pesos, entonces los ahorros y todas esas variables deberían operarse en moneda local”, concluyó.