Investigan a funcionaria del Banco Heritage por estafa millonaria a clientes extranjeros

El Banque Heritage difundió un comunicado este martes en el que informa acerca de un “manejo irregular de fondos” llevado adelante por una funcionaria de la institución.



Fuentes del sindicato bancario afirmaron a El País que la cantidad sería de un mínimo de 15 millones de dólares. El caso ya está bajo la órbita de la jueza María Helena Mainard, quien dispuso un embargo genérico preventivo y el cierre de fronteras para la funcionaria.



La institución, por su parte, asegura que esto afectó a un “reducido grupo de clientes no residentes de banca privada”. El texto no detalla cuántas cuentas fueron afectadas por esta maniobra ni tampoco a qué monto asciende la estafa.



El banco informó, asimismo, que dio cuenta de esto “en forma inmediata” a los clientes afectados, así como también al Banco Central (BCU) y “se iniciaron los procesos legales correspondientes”.



En el comunicado el Heritage asegura que “se trató de una situación puntual y muy acotada, que no afecta en modo alguno la operativa ni la solvencia del banco”.