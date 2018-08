"Si inyectamos pesimismo en la sociedad, podemos obtener conductas pesimistas"

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, valoró de forma positiva la votación del proyecto de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados.

En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Astori dijo que "los diputados han hecho un muy buen trabajo" y que el gobierno "presentó una Rendición de Cuentas muy austera" porque "se propuso un aumento de gasto muy pequeño en términos relativos", del 0,25 del PBI. "Estamos hablando de unos US$ 150 millones de un presupuesto total que llega a unos US$ 18 mil millones aproximadamente", indicó.



Sobre las críticas de la oposición al proyecto, afirmó que "no comparte" que sea "una Rendición de Cuentas que suponga un aumento indebido del gasto", porque la suba es de "un cuarto de punto del PBI".



El ministro recalcó que los cambios en el panorama internacional tuvieron mucho que ver en las correcciones realizadas en torno a las previsiones de crecimiento para el país: "No han parado los cambios y al mismo tiempo tenemos una volatilidad muy grande, una incertidumbre muy grande. Las dos grandes potencias mundiales en este momento están asumiendo roles que eran impensables hasta hace poco tiempo. En Estados Unidos, el principal productor de alimentos del mundo, tenemos políticas que muchas veces sorprenden por los cambios que se producen inesperadamente. Del otro lado, China, el principal consumidor de alimentos del mundo está en guerra comercial con el principal productor".



Estos sumado a "las complicaciones muy grandes del vecindario", provocaron que el gobierno tenga que "lidiar con eso". "Nosotros hemos tenido problemas en diversas oportunidades con Argentina, los hemos tenido con Brasil, pero yo no recuerdo de haberlos tenido tan intensamente con los dos juntos", comentó.



De todos modos, destacó que "hoy Uruguay tiene una situación financiera radicalmente distinta a la de Argentina y Brasil y al mismo tiempo está menos expuesto que antes al riesgo financiero de Argentina y Brasil".

Proyecciones "realistas"

El proyecto de Rendición de Cuentas planteaba en principio una previsión de crecimiento del 3% para 2018, pero luego se resolvió bajarla al 2,5%. Esto es "en nuestra humilde opinión, una proyección realista", aseguró el ministro Astori.



En este sentido, señaló que "en Economía, como en toda disciplina humana, las expectativas juegan un papel importante". Esto quiere decir que "si nosotros inyectamos pesimismo en la sociedad uruguaya, podemos obtener como resultado conductas pesimistas. Cometemos un error si creemos que todo lo que un gobierno resuelve se cumple en la práctica. En realidad, los resultados concretos, los que se van generando en la realidad, son el resultado de miles y miles de conductas que cada uno de los integrantes de la sociedad toma".



Por ejemplo, "si las personas están convencidas de que va a haber mucha inflación, la alimentan más, porque trazan planes de consumo creyendo que se están cuidando de una inflación más grande en el futuro y lo único que hacen es multiplicarla. Tenemos que tener en cuenta que los resultados los hace la gente con su conducta económica y no creer que lo que decide el gobierno es lo que va a pasar", expresó.



Astori dijo a Desayunos informales que el MEF está "trabajando para dejar al próximo gobierno una situación fiscal mejor, no solo que la que tenemos ahora, sino que la que tuvimos al principio". Y añadió que la situación actual en torno al déficit fiscal "desde el punto de vista estructural no solo no es peor, sino que está tendiendo a mejorar. ¿Que quiero decir? Que no es el número observado, es aquel que se obtiene cuando se despoja el cálculo de todos los factores circunstanciales y eventuales que ocurren en una economía.

En este sentido, dijo que hubo factores "circunstanciales" como "el hecho de tener un temporada muy larga el dólar planchado", provocando que el banco Central del Uruguay (BCU) salga a comprar "miles de millones de dólares" significó "un factor de aumento del déficit de un punto del PBI".



En segundo lugar, "tuvimos un conflicto con funcionarios judiciales que al país le ha costado dinero pero había que resolver sí o sí", y en tercer lugar "propusimos al parlamento un tributo a las altas pasividades militares que a nuestro juicio más que se justifica, no solo por razones fiscales, sino porque en la Caja Militar tenemos un problema grave y caro en el país".



En este sentido, sugirió que "una de las grandes reformas que tendrá que hacer el país en el próximo período está en la seguridad social" y que "el período para hacer una reforma de este tipo es el primer año de gobierno".



"Estamos a tiempo de hacerla porque Uruguay está en pleno bono demográfico, que quiere decir que se vive un período hasta los años que compondrán el próximo período de gobierno, en los que la actividad sigue superando a la pasividad. Eso se va a terminar indefectiblemente y por razones demográficas. La esperanza de vida en Uruguay ha crecido enormemente. Tanto para hombres como mujeres, medida a los 60 años, supera largamente los 80. Entonces: si se está alargando la vida, si se nace poco como en este país, el resultado es el que estarán imaginando", sentenció el ministro de Economía.