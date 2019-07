Irlanda ve el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur como "decepcionante" e "insatisfactorio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra irlandesa de Empleo, la democristiana Regina Doherty, explicó este jueves en el Parlamento nacional que el nuevo pacto, fruto de más de 20 años de negociaciones, tendrá un impacto "negativo" no solo para su país, sino también para otros socios comunitarios.



No obstante, indicó que el texto final del acuerdo no "ha sido completado aún" y que se "tardará algún tiempo" en concretar "ciertos detalles".



En sintonía con el Ejecutivo, las asociaciones agrícolas y ganaderas han advertido de que los cambios en las políticas arancelarias para las exportaciones del bloque suramericano podrían, por ejemplo, afectar a la calidad del vacuno en la Unión Europea.



"El acuerdo, que incluye un importante contingente arancelario que permitirá las importaciones de carne de vacuno de los países del Mercosur, obviamente es una decepción para todos", lamentó Doherty.



La ministra recordó que el Gobierno ha trabajado con Bruselas durante los últimos años para "suavizar las condiciones" del pacto hasta su forma actual, aunque reconoció que "aún queda mucho por hacer".



En este sentido, aseguró que el Ejecutivo, dirigido por el primer ministro Leo Varadkar, seguirá "trabajando duro" con sus socios comunitarios durante los "próximos dos años" para "tratar de mitigar el impacto" que tendría el acuerdo tal y como está ahora redactado.



Para que entre en vigor el pacto, ya alcanzado el acuerdo político el pasado viernes en Bruselas, los siguientes pasos son la revisión legal del texto, la firma oficial y el debate y respectiva aprobación del pliego en el Congreso de cada uno de los países.



Una vez culminado este proceso, y en lo que respecta al ámbito comercial, el acuerdo no implica una "apertura inmediata" de las barreras arancelarias.



El 60% de la oferta del Mercosur se desgravará en un plazo de 10 años o más.



