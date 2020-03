Italia aprueba una partida de 7.500 millones para afrontar el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno italiano dio ayer jueves su visto bueno a una partida de 7.500 millones de euros para impulsar medidas con las que ayudar a familias y empresas por la crisis del coronavirus, que ha infectado a más de 3.000 personas y causado la muerte a 107.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, explicó hoy en rueda de prensa que se aprobaron recursos por 7.500 millones de euros para dotar de fondos a un decreto con "medidas extraordinarias y urgentes", que se espera que sea aprobado la semana que viene.



Esto supondrá una desviación del gasto público de 6.350 millones de euros netos, indicó el ministro de Economía, Roberto Gualtieri.



Italia había avanzado que pediría más flexibilidad presupuestaria a la Unión Europea (UE) para atajar la epidemia y Conte refirió que no habrá ninguna "divergencia" en este sentido.



"No estamos dando un salto al vacío y podemos ya declarar la plena sensibilidad por parte de la Comisión Europea, que comprende la emergencia que Italia está atravesando. Desde este punto de vista no esperamos ninguna divergencia con la Unión Europea", afirmó.



Al respecto, Gualtieri dijo que ya se ha enviado la carta informando a la UE de esta desviación. Estamos en contacto constante y desde este punto de vista no hay ningún problema", señaló.



La postura de Roma es que "no es solo una emergencia sanitaria sino también económica" por el impacto que tiene en las zonas del Norte más afectadas, motor económico del país, pero también en otros sectores como el del turismo.



El ministro explicó que, con estos fondos, se hará un decreto con las medidas para "dotar de medios" a los especialistas, se ayudará a las familias que se vean perjudicados por el virus y se permitirá una moratoria de los créditos a las empresas afectadas.



"Nadie debe perder su trabajo por el coronavirus", dijo Gualtieri, quien espera que el decreto llegue la semana que viene, una vez pase por el pertinente trámite parlamentario.



Además el Gobierno italiano, del populista Movimiento 5 Estrellas y varios partidos de centroizquierda, ha aplazado sin nueva fecha el referéndum del 29 de marzo con el que se pretendía cambiar la Constitución para reducir el número de parlamentarios.



Italia ha registrado varios focos de coronavirus en las regiones norteñas de Lombardía y Véneto que ya han pasado a otros puntos del país, sumando 3.089 contagiados y 107 fallecidos, en su mayoría ancianos enfermos, según el último parte de Protección Civil.



Para tratar de contener la epidemia, el Gobierno italiano está destinando recursos a su sistema de Sanidad y hospitalario, y ha impulsado medidas como la suspensión de las clases en colegios y Universidades hasta el próximo 15 de marzo.



Además, también se han suspendido los eventos o espectáculos que conlleven aglomeraciones de personas.