Italia penalizará a las empresas que lleven su producción al exterior

El nuevo gobierno de Italia limitará los contratos de trabajo temporal y penalizará a las empresas que trasladen su producción fuera del país, en su primera gran decisión económica dirigida a aumentar la seguridad del empleo.



Este asunto fue un tema central de la campaña electoral del ministro de Empleo, Luigi Di Maio, líder del antisistema Movimiento 5 Estrellas, que gobierna desde el 1 de junio junto con la Liga, una formación de extrema derecha.



El paquete de medidas aprobadas el lunes, que Di Maio calificó como el "decreto de la dignidad", incluye una prohibición para publicitar cualquier forma de apuestas, una actividad que 5 Estrellas dice que daña las finanzas de las familias y va contra los miembros más débiles de la sociedad.



“Es una emergencia social que necesitaba ser atajada inmediatamente", dijo Di Maio, que también es el viceprimer ministro, en la televisión estatal RAI el martes.



Los contratos de publicidad que ya hayan sido acordados no se verán afectados por la normativa, pero no podrán ser renovados.



El decreto, que debe ser aprobado por el Parlamento en 60 días, busca cumplir una de las promesas de la campaña de Di Maio para detener el abuso de los contratos temporales, después de que el ex primer ministro Matteo Renzi aprobase una ley para liberalizar su uso.



Para desalentar este tipo de contratos, el paquete aumenta el costo para las empresas que los usen y reduce el número de veces que pueden ser renovados a un máximo de dos años frente a al de tres años anterior.



"Quien no haya usado excesivamente estos contratos y no se haya aprovechado de la gente, no tiene nada que temer", dijo Di Maio en la RAI. La mayoría de las asociaciones de empleadores de Italia, cuyos miembros hacen un gran uso de la contratación temporal, han criticado los planes del gobierno.