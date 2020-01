Jara: “es sumamente riesgoso” el negocio de importar combustibles y si se libera “Ancap sería el ganador sin dudas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidenta de Ancap, Marta Jara, dejará el cargo en marzo y no tiene previsto continuar en la gestión pública. “Me voy con la satisfacción de haber cumplido el cometido de gestionar Ancap con un criterio empresarial que dio buenos resultados”, dijo a modo de balance.

En diálogo con El País, defendió por qué no cree en la propuesta de liberalizar la importación de combustibles, impulsada por el presidente electo Luis Lacalle Pou. También repasó los cambios que efectuó en la compañía, los motivos por los que apoya una reforma de la gestión de las empresas públicas y la justificación para no ajustar las tarifas en enero. A continuación, un resumen de la entrevista:



—¿Qué recuerda de cuando en 2016 la llamaron para dirigir Ancap? ¿Qué tanto sabía sobre la empresa?

​

—Me sorprendió el interés del presidente (Tabaré) Vázquez, de que lo fuera a ver para que me ofreciera la dirección de Ancap. Venía siguiendo el tema en las noticias como cualquiera y conocía la industria, desde ese punto de vista no arranqué de cero. No había hecho un diagnostico de Ancap demasiado profundo más allá de lo que se veía y escuchaba. El presidente me planteó si me interesaba venir a Ancap para administrarla como una empresa, y eso me halagó porque yo no lo conocía ni me llegó esa oferta porque fuera militante de un partido. Me halagó porque le habían llegado buenas referencias profesionales mías, y como uruguaya me pareció muy interesante que buscaran a alguien desde lo que podía aportar con su perfil técnico. Me pareció una propuesta interesante y no dude en aceptarla.



—¿En qué ejemplos prácticos puede verse el pedido de gestionar Ancap como una empresa?



—Es una cosa que es transversal y permea todo. Es tratar de tomar todas las

decisiones con un criterio racional de negocio, sin ignorar políticas públicas o decisiones país que de hecho en las empresas aunque sean privadas también está presente. Esa fue la tónica, poner mucho ojo en la eficiencia del gasto. Instalamos un mantra que cada peso cuenta, porque la cultura que tenía Ancap no tenía eso demasiado internalizado. El hecho de reportar con mucha transparencia cumple diferentes objetivos, uno es la transparencia en sí para darle tranquilidad al público y que sepa cómo se invierte o qué resultado tiene cada negocio, pero en la interna esos reportes también llevaron a que cada unidad se hiciera responsable de sus resultados, de los costos, de los presupuestos. Eso es un enfoque típicamente de empresa.



—¿Se cambió la forma de análisis de las inversiones que asume Ancap?



—Los proyectos de inversión se manejaron con el criterio mencionado. Otra cosa importante y que pienso debería trascender esta administración, es que se buscó dejar políticas expresas y explicitas. Eso elimina mucha discrecionalidad. Si nos piden una donación o la participación en alguna iniciativa que no es estrictamente central del negocio, tenemos criterios como tiene cualquier empresa de en qué tipo de proyectos participamos. Al final son todos recursos que hay que asignar para diferentes iniciativas y los recursos no son infinitos, hay que priorizarlos y ver qué estén de acuerdo con la estrategia y que sean eficientes en el gasto.

La presidente de Ancap dijo que cuando ingresó no había una cultura de ahorro en la empresa, y se instaló el "mantra de que cada peso cuenta". Foto: Leonardo Mainé.

—¿Se realizaron modificaciones en la forma de selección del personal jerárquico?



—Ancap no es ajeno a lo que pasa en la industria, como las oportunidades de introducir lo que conocemos como industria 4.0 que implica cambio de perfiles y procesos. Se dio una circunstancia particular que nos favoreció, mucha gente alcanzó la edad jubilatoria en estos años y eso nos daba la posibilidad de replantaernos qué tipo de funcionario queremos. Eso se dio a todos los niveles e implicó reorganizar algunas áreas desde el punto de vista de cómo trabajaban. En la parte gerencial sí se hicieron algunos cambios. Ancap como cualquier empresa pública queda muy autocontenida, no hay una gran movilidad de gente que entra y que sale, en general es gente que ingresó hace 20, 30 o hasta 40 años, que se va desarrollando y crece dentro de la empresa. Vimos que para algunas de las disciplinas necesitábamos perfiles que no teníamos acá adentro, entonces ingresaron algunos gerentes que reclutamos de forma abierta a través de consultoras y nos sorprendió mucho el éxito que tuvimos en esas convocatorias.



—¿Qué ofrece Ancap para captar el interés de gente que trabaja en el sector privado?



—Esa es la mística de Ancap. Yo veo a profesionales que tienen opciones interesantes, pero no es tan fácil en el Uruguay, con su escala, encontrar muchas empresas donde el trabajo de uno pueda generar el impacto que se genera desde Ancap. Eso hay mucha gente que lo valora. Además, mucho de ellos son gente que todavía tiene años de profesión por delante y es una linda experiencia para demostrar sus capacidades, que tal vez le abre otras oportunidades aún mejores en el sector privado en el futuro.

La respuesta a las críticas por el cargo en reserva en Gas Sayago El diputado blanco Pablo Abdala ha cuestionado a Jara porque dejó su cargo de gerenta general de Gas Sayago —propiedad de UTE y Ancap en minoría—en reserva cuando asumió en la petrolera, y recientemente dijo que al cerrarse la compañía tendría una liquidación “muy costosa”. Jara respondió que “como en cualquier empresa privada, si te ofrecen moverte a una empresa relacionada no empezás de cero, lo aclaré antes de aceptar el cargo y no le veo nada extraordinario, es lo que haría cualquiera que vive de su profesión”. Agregó que cobrará “lo estrictamente legal” por el período que trabajó en Gas Sayago y señaló que si Abdala “tuviera indicios (de una ilegalidad) tendría que tomar otras vías de acción, porque desprestigiar gratuitamente no está bien”.

—¿Cómo observó el debate durante la campaña electoral sobre la libre importación de combustibles?



—Creo que prevalecen un poco todavía los sesgos ideológicos en ese debate, pero también percibo una mayor información y no creo que sea casual. Nosotros le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a tratar de informar a los diferentes referentes que participan en estos diálogos e incluso dentro de la misma Ancap, porque vimos que no todo el mundo tenía claro la parte fáctica de este análisis y les dimos muchos elementos, le mostramos ejemplos y números, para demostrar que refinar en Uruguay genera valor. Es entre US$ 80 y US$ 100 millones por año que se generan. Una forma fácil de ver eso, es mirando cómo cambia el resultado en un año de parada (de la refinería de Ancap). Eso permeó en cierta forma y creo que esa es la manera de abordar los temas importantes. En el debate sobre Ancap estuvo ausente, por ejemplo, la discusión de la transición energética, porque a veces nos quedamos en temas que llevan una alta carga ideológica y hay muchos otros importantes, de largo plazo, que tendríamos que plantearnos.



—¿Cuáles son las razones más importante para defender el refinado local?



—Pienso que es bastante intuitivo poder entender que si la empresa trae un cargamento grande, de un millón de barriles de crudo a José Ignacio y lo procesa en una refinería que tiene 80 años y está mayormente paga, (es mejor que) la alternativa que es traer los productos en parcelas chiquitas. Además, algunos de los productos tienen grandes desafíos logísticos, por ejemplo el combustible de aviación es un producto muy delicado que debe tener toda su trazabilidad y no se puede contaminar con nada, o los asfaltos hay que traerlos calefaccionados. Eso es mucho más caro y ahí es donde se genera el margen de refinación, que en los últimos años ha estado en el orden de 5 o 6 dólares por barril. La prueba más contundente de que es así, es que recientemente cerramos una exportación de destilados, porque en general la región está deficitaria. Si esta refinería estuviera en un mercado donde hay otras y muy competitivo, como el Golfo de México o el norte de Europa, no tendríamos futuro porque es una refinería chica y tiene sus ineficiencias, no lo vamos a negar. Pero estando en Sudamérica, esa diferencia de fletes para parcelas grandes y parcelas chicas y el valor que se genera de procesar crudo, que tiene un valor menor que los destilados, es lo que genera un margen. Ese análisis no lo inventamos en Ancap, está estandarizado y así se hace en todas las refinerías del mundo.

Jara subrayó que refinar petróleo en la planta de Ancap genera valor. Foto: Ricardo Figueredo

—¿Hay potencial para continuar exportando derivados a la región?



—Tenemos una pequeña capacidad remanente y hemos recibido en este último año bastantes solicitudes de información y pedidos de que pusiéramos a la venta destilados, o negocios para que procesemos crudo para terceros. Eso va a ver que verlo, porque todos sabemos que a veces hay aranceles. También estamos exportando propileno, que es un componente que está en el supergás. Justamente eso es gerenciar Ancap como una empresa, ver todas las oportunidades y con los debidos controles que tenemos que tener como empresa pública, igual tratar de cerrar este tipo de negocios porque generan un beneficio que a la larga redunda en la tarifa local.



—De concretarse la propuesta de liberalizar la importación de combustibles, ¿Ancap mantendría ventajas competitivas respecto a los posibles competidores?



—La propuesta de importar ni siquiera la hemos visto desarrollada en forma integral. ¿Qué se liberaría? ¿La importación de un solo producto? ¿Y con qué obligaciones, de tenerlo siempre, de tener toda la canasta? Siempre hay que comprar en términos equitativos, porque Ancap tiene que asegurar el abastecimiento de todos los productos y además algunos tienen subsidios cruzados, entonces si Ancap vende el supergás por debajo de su costo, que es lo que hace hoy, esa diferencia tiene que salir de otros combustibles. En definitiva, hay que ver qué es lo que se trata de cambiar. Si se quiere liberalizar el mercado y eso incluye la importación, creo que Ancap sería el ganador sin ninguna duda. De hecho, en Brasil la importación es libre y es una actividad que no está prosperando demasiado, más bien los importadores están haciendo mucho lobby porque de alguna manera siempre quedan más caros que lo que suministran las refinerías locales. Como ecuación país, no tengo ninguna duda que al Uruguay en su conjunto le saldría más caro. Opino desde el punto de vista del valor económico de refinar, ni siquiera me meto con el tema de la soberanía.



—¿Entonces Ancap está preparada para competir de inmediato si se toma la medida?

—Voy a hacer una respuesta bien sencilla. Si saliera de Ancap y viene alguien y me dice quiero hacer un proyecto de importación, yo como profesional independiente le diría: ¿Estás seguro que querés poner tu dinero en eso? Porque es sumamente riesgoso y Ancap es un productor mucho más eficiente que la importación.



—Mencionaba la existencia de subsidios cruzados, ¿debería ser más transparente eso y dejarse claro que tal producto es más caro porque tiene incluido un subsidio para tal cosa?



—Sí. Desde Ancap hemos tratado de transparentar todos esos números porque nos ayuda a explicar la gestión y a poner el foco en la parte que nosotros podemos controlar y que tenemos que tratar de hacer más eficiente. Creo que sí, que los subsidios tienen que ser explícitos.

Las diferencias con el cálculo de paridad de importación de Ursea La Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) realiza periódicamente un cálculo teórico de cuanto valdría importar combustibles. Jara reconoce esto como una medida de comparación para saber si los combustibles están en paridad o no con una eventual importación, pero explicó algunas diferencias con el procedimiento. “En el área de biocombustibles, la Ursea toma los referentes de eficiencia mundiales, que son el bioetanol de Brasil y el biodiesel de Argentina, que tienen sus propias características. Nosotros tenemos la obligación de utilizar biocombustibles de origen nacional, eso ya genera una limitante, y dentro del etanol hay una decisión política de utilizar el producido en Bella Unión. Dentro de ese marco que queda fijo, buscamos la mayor eficiencia y hemos tenido resultados: los costos unitarios de las compras que hace Ancap a ALUR bajaron 10%, y el etanol de Bella Unión bajó 25% por litro”, manifestó. Por otra parte, Jara detalló que “la Ursea asume un importador que trae el combustible y tiene cero gasto de administración y ventas, eso quiere decir que por operar en Uruguay, tener sus tanques y más, no genera ningún margen ni paga un seguro ni un contrato ni paga una consultoría ni nada. Ancap sí tiene gastos de administración y venta”.

—¿Cuáles son los puntos que justifican la decisión de no ajustar las tarifas en enero? Porque el petróleo aumentó en los últimos meses al igual que el dólar.



—No aumentamos las tarifas hace más de un año, porque en enero del año pasado no se aumentaron. Estamos como todos los años corriendo nuestros modelos y vamos a entregar una empresa sana, de eso no cabe dudas, de otra forma nuestra obligación más allá de si el Poder Ejecutivo lo aprueba o no, sería pedir un aumento de tarifas. Lo que ha cambiado es que estamos corriendo los modelos con un horizonte de tiempo más corto. Esto porque en este período que está terminando, la orientación que se siguió fue fijar tarifas para seis meses, pero nosotros no sabemos cómo va a operar la próxima administración y de hecho se ha comentado que la voluntad era hacer actualizaciones más frecuentes. Entonces nosotros no vemos de acá a marzo la necesidad de aumentar la tarifa porque vamos a llegar con un resultado bueno. Lo que sí estamos haciendo al igual que el año pasado, es seguir con el programa de cobertura, tanto de precios del petróleo como de dólar. Eso nos parece bien importante para tener esa tranquilidad de que hasta marzo vamos a estar con un resultado que no sea negativo.



—Ancap es un grupo con 12 subsidiarias en distintos sectores de actividad. ¿Complica la gestión tener esa diversidad de empresas?



—Hemos tratado de racionalizar un poco eso. Creo que estuvo bien la idea de poner los esfuerzos principalmente en nuestras actividades centrales, las que Ancap tiene que hacer y hacer bien porque es el proveedor natural o monopólico o tiene grandes ventajas porque ya tiene activos y capacidades. Alguna empresa que tenemos en Argentina nos expone a riesgos que son difíciles de asumir para Ancap (en referencia a Carboclor, firma petroquímica que atraviesa una reestructura). Otros negocios donde Ancap no hace una gran diferencia que esté o no, por ejemplo comercializar productos de uso masivo donde hay suficiente competencia, y que realmente no percibimos que Ancap genere un valor social por estar, como es el caso de Caba (producía bebidas alcohólicas y perfumes). Ir saliendo de esos negocios nos ha permitido reasignar recursos en áreas donde sí tenemos que estar al 100%.



Un debate pendiente: qué hacer con el negocio del portland El negocio del portland dentro de Ancap continúa siendo deficitario a pesar de las reformas implementadas y Jara se preguntó: “Hasta dónde estamos dispuestos a que Ancap subsidie este negocio, porque sigue costándonos dinero mantenerlo, y requiere además inversiones para la confiabilidad de las plantas. No podemos dar por sentado que debemos continuar cueste lo que cueste, es algo que hay que analizarlo y debatirlo”. Añadió que “hoy el mercado está abastecido” porque hay firmas privadas operando, habiendo “capacidades instaladas que son prácticamente el doble de la demanda del mercado”. Consultada sobre un posible choque con el sindicato por este asunto, dijo que “a veces los desencuentros están porque hay temas que ni siquiera se acepta que sean planteados”. En ese sentido, expresó que se debería convocar a todos los actores para debatir qué hacer con el negocio del portland, “sabiendo exactamente qué alternativas hay y cuánto cuesta cada una, porque todas las opciones tienen algún costo y beneficio y hay que ver eso en su totalidad”.