Johnson & Johnson: demanda por productos de consumo aumentó por coronavirus

Johnson & Johnson dijo el viernes que ha visto una mayor demanda por algunos de sus productos de consumo en ciertos mercados debido a la propagación global del coronavirus y que está tomando todas las medidas posibles para maximizar su disponibilidad.

La compañía dijo que la mayoría sus manufacturas de aparatos médicos a nivel global operaba cerca o en su capacidad normal y que no espera que el brote cause interrupciones en sus suministros de medicinas.



J&J no entregó detalles sobre los productos y mercados que han visto una mayor demanda.



La cadena de farmacias Walgreens Boots Alliance Inc y la cadena de supermercados Kroger Co establecieron el jueves límites de compra para estabilizar el inventario.



Kroger estableció un límite en la cantidad de productos para el resfriado, la gripe y los productos sanitarios por pedido, mientras que Walgreens dijo que limitaba las toallitas desinfectantes y los limpiadores, mascarillas, desinfectantes para manos, termómetros y guantes a cuatro cada uno por cliente.