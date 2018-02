Jorge Caumont: Astori "no sabe mucho de economía", hay "bruto atraso cambiario"

En el marco del primer desayuno de ADM del año denominado "Situación económica mundial, regional y local y perspectivas" los economistas Isaac Alfie, Jorge Caumont y el contador Conrado Hughes hicieron su análisis de la actualidad y fueron críticos con el gobierno.



El economista Isaac Alfie consideró que el gobierno debe implementar alguna medida para disminuir el gasto público y que las finanzas públicas están en un momento muy complejo. Alfie señaló que el gasto "es un problema mayor" y que "tiene que bajar".



Para el economista el principal factor que produce este aumento es la asistencia a la seguridad social: "esta asistencia está en niveles récord", dijo.



Alfie proyecta para el 2018 un escenario benévolo y moderado en relación a la economía nacional.



Con respecto a la coyuntura económica regional, señaló que el resultado electoral en Argentina "es un espaldarazo” a las políticas.



A su turno, el economista Jorge Caumont, por su parte, señaló que en Uruguay "hay bruto atraso cambiario" en respuesta al mensaje que dio ayer el gobierno en la cadena de radio y televisión.



Caumont señaló que el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori "no sabe mucho de economía" y que tiene elementos para comprobarlo. Las declaraciones fueron aplaudidas por todos los presentes en la reunión de trabajo.



Ayer el Poder Ejecutivo señaló en torno a la existencia de un atraso cambiario pronunciado que éste no es compatible ni con el régimen de libre flotación que existe, ni con lo que se observa en las cifras comerciales del país.



Caumont agregó que este año la inflación se ubicará en 8,2% por encima del rango meta ya anunciado por el gobierno y que el dólar se ubicará en los $ 30.



Por otro lado, el contador Conrado Hughes, realizó un estado situacional a 20 meses de las elecciones nacionales.



Hughes dijo que no hay aun un candidato político "cantado", que el próximo gobierno no tendrá mayoría parlamentaria y que no hay señales claras de renovación.

RELACIONADAS Equipo económico sale al cruce de críticas, pero admite algunas By EL PAIS Equipo económico sale al cruce de críticas, pero admite algunas Equipo económico sale al cruce de críticas, pero admite algunas Astori: baja del déficit viene con "lentitud" porque "no es fácil reducir el gasto público" By Lucía Baldomir Astori: baja del déficit viene con "lentitud" porque "no es fácil reducir el gasto público" Astori: baja del déficit viene con "lentitud" porque "no es fácil reducir el gasto público"