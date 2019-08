Jornadas Portuarias: armadores suman ideas constructivas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Oímos diversas opiniones bien argumentadas y sustentables en el reciente encuentro Jornadas Portuarias organizado por la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo que tuvo un atractivo desarrollo por el contenido de los temas manejados. Pero nos llamó la atención expresiones de Pablo Domínguez que lo hizo marcando aspiraciones de su empresa naviera Ocean Network Express (ONE) para reclamar de Montevideo, como puerto, una política más cercana a las necesidades de los barcos oceánicos procurando despertar el interés de los armadores por su escala en nuestro puerto. En otra parte de su disertación, Domínguez, que es ejecutivo de dicha empresa en Montevideo, también se refirió a los tránsitos como un asunto de fuerte importancia por su doble rédito: el propio beneficio operativo que genera su manejo como complemento de la carga nacional, así como su poder para atraer barcos oceánicos en Montevideo que nos conecten directo a los puertos del mundo.

Logística

Decíamos entonces para repetir conceptos de Dominguez (29/07) que “Uruguay desarrolló una política de Estado para el sector portuario y logístico de avanzada resaltando el trabajo conjunto de autoridades, empresarios y trabajadores. Sin embargo, entiende que para los armadores quedan cosas por hacer: a) mejorar la productividad de carga y descarga en procura de una rápida operativa que permita el menor tiempo posible de estadía del buque en puerto. b) disponibilidad de muelles con días y horas de arribo prestablecidos. c) lograr costos de escala competitivos. También mencionó la necesidad de mantener grúas y equipamientos modernos”. En un ameno Power Point de presentación, Domínguez expone algunos conceptos más cercanos, por ejemplo, “disponer de ventanas de atraque para garantizar la disponibilidad de muelle procurando preservar la integridad del itinerario, no solo del barco oceánico sino también de los feeders”, requerimientos que su empresa naviera vería con honda complacencia. Otras de las aspiraciones de su empresa que expuso Domínguez a la consideración de los participantes fue desarrollar una política de estímulos para lograr que Montevideo sea un puerto hub regional eficiente y competitivo, no solo para tránsitos de Paraguay, sino también de Argentina, Brasil y Cabotaje Nacional. Asimismo, procurar la mejor relación costos prestaciones de los diferentes servicios portuarios, tarifas y costos de terminales.

Trasbordos

En otra parte de su exposición, el disertante explico el principal origen y destino de los trasbordos full durante el año 2018. De Paraguay el 64%, de Argentina el 26%, de Brasil el 10% (fuente Cennave). El Hinterland de los puertos de Rosario y Zarate en Argentina concentra un volumen de 186.000 Teus (2017).

Es importante proteger la actividad de trasbordo de contenedores en el puerto de Montevideo como complemento de carga de la operación del buque oceánico pero además promover la llegada de feeders procurando fomentar la conectividad marítima y facilitar captación regional de cargas.

Por último, tenemos claro que está lejos de los armadores desarrollar políticas de confrontación con las autoridades portuarias así como tampoco con los prestadores de servicios privados en su totalidad; pero el mundo globalizado del transporte marítimo plantea permanentemente y sin concesiones, exigencias de competencia y eficiencia que alcanza a todos los puertos del mundo sin distinción. Solo nos resta destacar la calidad intelectual de los panelistas participantes por el elevado nivel de los temas expuestos en estas Jornadas Portuarias.