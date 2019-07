Jornadas portuarias de organizadas por AUDM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Puertos del Uruguay: Actualidad y Perspectivas de futuro fueron Jornadas Portuarias realizadas días pasados organizadas por la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo en las que su presidente el Dr. Alejandro Sciarra Caubarrere, en su presentación destacó la importancia del tema para toda la “Comunidad portuaria”, no sin antes agradecer a todos los participantes y en especial la presencia del Director de Marina Mercante y Subprefecto de Montevideo en representación de la Armada Nacional, siendo el primer expositor el Sr. Alejandro González, actual Presidente del Centro de Navegación (CENNAVE).

El Sr. González se refirió a los diferentes modelos de gestión portuaria combinando elementos públicos y privados de sus servicios e infraestructura, las tendencias globales y habló sobre planificación portuaria en general y en particular la existencia de un Plan Maestro para nuestro puerto que llevó a cabo la ANP y que requería ajustes por los diferentes escenarios.

El Dr.Oribe Stemmer se refirió a la ley de puertos de 1992, como un antes y después del puerto de Montevideo desde su inauguración y analizó algunos artículos de la misma, la importancia de las cargas y los tránsitos y la disminución de los mismos por la retirada de la flota paraguaya hacia Buenos Aires, tema éste último que enfatizó el Sr. Emilio Ohno al cual se refirió diciendo que se habían dejado esperando a los barcos 30 o 40 días antes de darle muelle.

El Capitán Juan José Mazzeo complementó la visión de modelos de puertos en general y se refirió a la importancia de su contribución al “Bien Común” en los Estados y la necesidad de su “Gobernanza” Público privada a través de una dirección general con un titular que hoy no existe claramente.

El Ing. Fernando Puntigliano (expresidente de la ANP) se refirió al marco geopolítico en la región, la importancia de la Ley de Puertos y los desafíos futuros aprovechando la tecnología.

Posteriormente el Ec. Pablo Roselli habló de los ciclo económicos mundiales y a nivel regional, la guerra comercial entre Estados Unidos y China como factores que inciden en lo marítimo y el embajador Guillermo Valles coincidió con el análisis económico anterior y se refirió como el transporte y el comercio contribuyen a disponer de productos y crear mercados. Habló de los avances de la contenerización que llegó tardía a Montevideo y luego hizo una interesante exposición de la política comercial a nivel global y su relación con el resurgimiento de los nacionalismos económicos y la antiglobalización, la vuelta a una suerte de mercantilismo y el probable retorno a otras prácticas comerciales superadas.

También expuso el Ing. Ruben Martínez Baeza Director de Corporación Navíos sobre puertos del litoral oeste destacando la importancia de Nueva Palmira para los graneles y el mineral de hierro y la Hidrovia en general con todo su potencial de más de 3440 km.

Después Pablo Domínguez representante de la empresa naviera Ocean Network Express (ONE) destaco que Uruguay desarrollo una política de Estado para el sector portuario y Logístico de avanzada resaltando el trabajo conjunto de autoridades, empresarios y trabajadores. Sin embargo entiende que para los armadores quedan cosas por hacer: a) mejorar la productividad de carga y descarga , lograr una rápida operativa que permita el menor tiempo posible salir del puerto, b) disponer de ventanas de atraque para garantizar la disponibilidad de muelles con días y horas de arribo fijo, c) lograr costos de escala competitivos. No solo para los tránsitos de Paraguay sino también de Argentina, Brasil y Cabotaje Nacional y bajos costos de escala de buques oceánicos. También menciono la necesidad de grúas y equipamientos modernos.