López Mena: "100 familias de argentinos en Uruguay revolucionan todo, el país no puede absorberlos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Juan Carlos López Mena, empresario argentino y dueño de Buquebus, anunció la adquisición de un nuevo barco —aún sin nombre— en una entrevista en La Nación divulgada este miércoles. Además, habló sobre cómo fue la temporada turística e hizo referencia a la voluntad de Luis Lacalle Pou, presidente electo, de atraer empresarios extranjeros para que se radiquen e inviertan en Uruguay.



El nuevo barco, según explicó López Mena, tendrá dos particularidades: será poco más del doble de grande que el buque Francisco y funciona a gas licuado. Sin embargo, el dato que no adelantó fue cómo se llamará. "Tiene nombre pero solo en mi mente. Dicen que trae mala suerte decirlo antes".



En cuanto a los dichos de Lacalle Pou de atraer a extranjeros, López Mena consideró que el presidente habló de "empresarios del mundo, principalmente argentinos, porque nos conocemos y además hay muchos argentinos exitosos a nivel internacional". Agregó: "Me parece bien y los argentinos que se van a otros países como los Estados Unidos han tenido éxito y son admirados y han tenido cargos muy importantes".



Luego, fue preguntado sobre si en el último tiempo se vio una mayor radicación de argentinos en Uruguay atraídos por los beneficios fiscales. López Mena respondió que "no hay muchos" y que "no es una corrida de argentinos".



En la misma línea, expresó que "habrán sido, como mucho, 100 familias, como muchísimo, algo que generalmente ha pasado siempre. Muchos argentinos después se vuelven. Cien familias de argentinos en Uruguay es mucho porque revolucionan todo. Los colegios generalmente están saturados de capacidad y entonces no es fácil conseguir matrícula. Eso da la sensación de que fueran muchos, miles, pero es porque el país no puede absorberlos".



A su vez, consultado sobre si las sucesivas devaluaciones en Argentina han hecho que este país sea un destino atractivo para los uruguayos, respondió que como "está muy barata" se "está vendiendo mucho en Uruguay a partir de la segunda quincena de febrero, marzo y lo que va a ser la Semana del Turismo".



Además, contó que los que visitan el país vecino "son uruguayos que vienen a comprar cosas. Hoy en la Argentina se consiguen los mismos productos que en Uruguay al 50% menos entonces es muy atractivo el país además de que Buenos Aires es una ciudad muy apetecible para pasear y disfrutar. Todo es mucho más económico en este momento en la Argentina pero más en Buenos Aires".



El empresario también fue consultado sobre la temporada en Uruguay para los argentinos. Desde su visión, "la primera quincena de enero es top en cuanto a que es masiva". Pero, después de la segunda quincena de enero "es un poco menos concurrida y en la primera quincena de febrero ya van más las familias y también se abaratan los hoteles. Toda la segunda quincena de febrero tiene menos demanda que la primera y después vienen los fines de semana largos y mucho turismo que entra por Buenos Aires y se va a pasar el día a Colonia. Aprovechan a conocer otro país, muy similar al nuestro, pero con sus características especiales".



En cuanto a la aparición de aerolíneas low cost que comenzaron a operar desde Argentina a Punta del Este, comentó que no tuvieron un efecto en las ventas. Sin embargo, contó: "Este año los pasajes representan muchos menos dólares que el año pasado. Igual no los hemos actualizado porque el poder adquisitivo de los argentinos en todos los niveles mermó".



Con información de GDA/La Nación