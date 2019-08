Juez ordenó suspensión de actividad para Glovo, Rappi y PedidosYa en Buenos Aires

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un nuevo round de la batalla judicial contra los delivery el titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Andrés Gallardo, ordenó suspender la actividad de las empresas Rappi, Glovo y PedidosYa en la Ciudad de Buenos Aires a partir ayer viernes.



Además pidió a las empresas de tarjetas de crédito la inmediata suspensión y bloqueo de las operaciones y solicitó a la Policía de la Ciudad que dispongan operativos para identificar a los conductores de las bicicletas y motos afectados al transporte de mercadería y el decomiso de la misma.



​La resolución tiene efecto inmediato, pero desde las empresas de reparto no pudieron informar cuál será el alcance de la misma sobre el funcionamiento de sus plataformas. Para ejecutar el fallo se habilitó la feria judicial dándole lugar al reclamo de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios, según informó el sitio ijudicial.gob.ar.



El fallo de Gallardo tiene como objetivo ejecutar lo resuelto el 10 de julio por la Cámara de Apelaciones del mismo fuero que le daba un plazo de diez días a las empresas y cinco al Ejecutivo porteño para regularizar la actividad o, al menos, prohibir que los motociclistas y ciclistas que transportan pedidos circulen sin casco e indumentaria con bandas reflectantes.



Dicha resolución tiene como objetivo "regularizar las prestaciones de las empresas, impedir que continúen produciéndose accidentes evitables, que cobren la vida o la integridad física de los empleados repartidores; prevenir y evitar situaciones que conlleven daños a la salud de la población por la eventual manipulación indebida de alimentos; y prevenir y evitar la distorsión de los sistemas de distribución a fin de que no sean utilizados para consumar ilícitos", según la información oficial.



Gallardo pidió que Rappi, Glovo y PedidosYa entreguen a la Justicia, en los próximos dos días, una lista completa de su personal, la constancia de haber entregado por su cuenta y cargo a la totalidad del personal los implementos de seguridad vial exigidos por la ley (casco, indumentaria para visualización nocturna, fijación de caja en rodado), la acreditación que el personal de reparto posee libreta sanitaria vigente, y las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART.



El juez recordó que estos pedidos habían sido solicitados hace siete meses y aún no se cumplieron. Hasta tanto no se cumplan estas condiciones legales Gallardo ordenó la suspensión de la actividad de las tres empresas. Y le solicitó a Visa, Mastercard, Tarjeta Naranja y American Express bloquear las operaciones en sus plataformas.



