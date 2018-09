La Justicia aprobó el concurso de Motociclo

Asimismo, se designó como síndico a la Asociación Uruguaya de Peritos. El síndico es quien conducirá la empresa ahora —ya que como el pasivo es superior al activo hubo desplazamiento de autoridades— y tiene la obligación de proteger los intereses de los acreedores.

Las fuentes indicaron que se fijó para el 10 de abril de 2019 la junta de acreedores de Motociclo. Para esa fecha (o antes si es que se logra), los acreedores deberán definir si hay un plan de readecuación de lo que les deben o si por el contrario votan por la liquidación de la empresa.

"Está claro que la empresa no tiene viabilidad para continuar y le damos fecha de cierre en uno o dos meses, no creemos que lleve más", había dicho el pasado 4 de septiembre a El País el dirigente del sindicato del comercio (Fuecys) Carlos Baiz en relación a la situación de Motociclo.

Los locales continúan abiertos aunque es reducida la cantidad de mercadería que tienen para vender. Por un acuerdo entre el sindicato y la empresa, el dinero que ingresó a caja (hasta que se designó el síndico) se destinó al pago de sueldos.

A fin de julio el endeudamiento de la empresa con el sistema bancario alcanzaba al equivalente a US$ 22,2 millones por créditos en pesos y a US$ 15,2 millones por créditos en dólares, es decir US$ 37,4 millones en total.

De ese monto, la empresa tenía deuda vencida (es decir venció la fecha de pago sin haberlo efectuado) en pesos por el equivalente a US$ 4,3 millones con el Scotiabank. A su vez, tenía a fin de julio "garantías computables" por US$ 11,6 millones.

Hace dos semanas, un gerente de la empresa le dijo a un grupo de trabajadores —en un video que filmó uno de ellos y al que accedió El País— que Motociclo "está en situación absolutamente crítica. Hace dos meses no se despacha mercadería, se han cortado todos los proveedores de plaza. Fabián y Leonardo (Rozenblum, los directores de la firma) han hecho todos los esfuerzos posibles para mantener esto a flote y hoy por hoy, parece inviable".