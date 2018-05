Kechichian sobre Argentina: "No vemos ninguna alerta amarilla hasta el día de hoy"

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, habló este jueves acerca de la disparada del dólar en Argentina y de cómo este escenario podría repercutir en la actividad turística nacional. En rueda de prensa la jerarca dijo que el gobierno nacional “está monitoreando la situación en forma permanente”.



De todas maneras, Kechichian descartó que por el momento la situación sea dramática. “El dólar en Uruguay también se apreció, por lo tanto, no vemos ninguna alerta amarilla hasta el día de hoy”, dijo en la sede ministerial.



Durante el primer trimestre del año, casi ocho de cada diez visitantes a Uruguay llegaron desde Argentina.



Ante la consulta de si esta coyuntura en el país vecino haría replantear el recorte de los beneficios impositivos que los no residentes tuvieron en Uruguay hasta abril de este año —el nuevo régimen vigente desde el 1° de mayo es más acotado—, la secretaria de Estado planteó que “un gobierno que no esté abierto a mirar los cambios que pueden suceder en algunas de las actividades está condenado”.



“El ministerio ha demostrado más de una vez que sí, somos abiertos, pero que todavía no queremos generar ninguna alarma porque no la tenemos”, añadió Kechichian.



Sin embargo, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, señaló que dentro del sector sí hay una “alerta” por lo que está sucediendo en la vecina orilla. “El tema Argentina nos está preocupando y mucho”, dijo.



A diferencia de la economía en general, apuntó el dirigente gremial, el turismo “sigue siendo argentino-dependiente”. Ese país ahora atraviesa un “ajuste de la moneda” que hace que Uruguay como destino turístico pierda competitividad, añadió.



“Si esto se sigue manteniendo, damos vuelta la taba: lo que pasó hace años, que en vez de venir (ellos) vayamos nosotros a Argentina”, advirtió Martínez.



El aspecto positivo, destacó, es que este acontecimiento se está dando en momentos de baja para el turismo a nivel nacional. “Pero ya hay que preocuparse porque a partir de vacaciones de julio crece y no podemos perder ese destino que es vital para el turismo nacional, para la inversión y para la generación de empleo”, subrayó el presidente de la gremial.