Kechichian defendió cambios en beneficios a turistas

El miércoles de la semana pasada la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, encabezó una delegación que visitó la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para hablar de una serie de temas relacionados con su cartera.

Kechichian repasó los números del sector del año pasado, también los del primer trimestre de 2018 y el subsecretario, Benjamín Liberoff, hizo un recorrido detallado por la estrategia publicitaria del ministerio.

Pero el momento más polémico llegó cuando se discutió el cambio en el esquema de beneficios que Uruguay otorga a los no residentes que visitan el país. Estas modificaciones rigen desde el 1° de mayo pasado e implicaron un recorte en algunos de los beneficios impositivos que estos turistas tuvieron entre 2012 y abril de este año.

La jerarca recordó que Uruguay adoptó esta medida en un contexto adverso para el turismo por una serie de políticas llevadas adelante por el gobierno argentino, como el cepo al dólar o las recargas a las compras con tarjetas en el exterior. "Lo que acordamos junto con el Ministerio de Economía y Finanzas es que no queríamos repetir algunos errores que Uruguay ha cometido, en el sentido de que ponía alguna exoneración en un momento concreto del país y esta quedaba para siempre sin ningún tipo de evaluación", dijo según consta en la versión taquigráfica.

En 2017, indicó Kechichian, la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por esta medida sumó US$ 40 millones. "No es un esfuerzo cualquiera, no del gobierno, sino de todos los uruguayos", dijo, y agregó que está el "compromiso" junto a la cartera de Economía de "ir monitoreando la situación". Esta explicación no dejó conformes a algunos legisladores. Federico Casaretto —diputado del Partido Nacional por Maldonado— dijo que no estaba de acuerdo con la decisión y que iba a significar un "deterioro" para la actividad en el país. Además, el legislador planteó que frente al ingreso de divisas que el turismo había generado al país en 2017 —US$ 2.334 millones— "US$ 40 millones no es un sacrificio demasiado importante". Por otra parte, Casaretto apuntó que las autoridades ministeriales habían sostenido que esta devolución de IVA era una de las "responsables" de los buenos resultados del turismo.

En tanto, el representante Andrés Carrasco —también blanco y de Maldonado— sostuvo que veía con "preocupación esta medida de la reducción de devolución del IVA y cómo puede afectar en la zona este". El diputado insistió: "es una medida que el país ha vendido, y que ha dejado muchos frutos".

Luego de oír estos planteos, Kechichian respondió que "no se puede seguir haciendo lo mismo si las condiciones cambian". A su vez, dijo: "quiero ser muy sincera, nosotros peleamos solos, el Ministerio de Turismo peleó solo por esta herramienta". En el sector privado, añadió, "la única frase escuchada era gracias, Macri". Kechichian señaló que solamente "en el último tiempo" se vio "alguna opinión muy aislada del sector privado que sí le daba importancia a esta herramienta".

Además, la jerarca describió a Uruguay como un "oasis en América Latina", puesto que es el único país que "devuelve algo de IVA en todas las compras turísticas". Por eso, añadió, "será cuestión que rememos para el mismo lado y no hagamos campaña en contra de esta nueva realidad que nos permite llegar al mercado argentino y al resto de la región".