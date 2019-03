Kechichián: con respecto al año pasado la caída de turistas “va a estar en un 30%”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La llegada de turistas en los dos primeros meses de 2019 cayó "cerca de un 30%" con respecto al mismo periodo del año anterior, según dijo este lunes la ministra de Turismo Liliam Kechichián.



“Seguramente serán menos que la temporada pasada, que fue extraordinaria”, dijo la ministra entrevistada por radio Sarandí y explicó que este año se va a estar “en los guarismos en 2015-2016", que fue "una temporada con una buena presencia de turistas”.



Entrevistada por Informativo Sarandí (690), la ministra explicó que el cierre de números del mes de febrero va a estar mañana pero que "sin duda comparado con el año pasado hay una caída" del ingreso de turistas al país.



"Tenemos un poco más de medio millón de argentinos entre enero y febrero, que es una cifra buena teniendo en cuenta la realidad que está viviendo el país hermano", dijo Kechichián y explicó que para un país de "3.300.000 habitantes" la cantidad de argentinos que ingresaron al país "no es una cifra despreciable".



Consultada sobre cómo se mejora el ingreso de turistas al país, Kehcichián dijo que "el tema de diversificar el origen de los visitantes ha sido una política permanente dentro del ministerio". "Si nosotros miramos lo brasileros. eran 140 mil cuando llegamos al gobierno y hoy son más de medio millón", agregó.



Además señaló que han llegado más turistas al país - que no son argentinos y brasileños- a raíz de la política en cual vienen trabajando.



En ese sentido explicó que antes los visitantes de otras partes de América eran casi "inexistentes" y que de "2.000 colombianos" que venían "hoy son 30.000". "No es un cambio que se haga de un día par el otro pero hay una política definida en ese sentido y creo que va dando sus frutos", sentenció.