Kobe Bryant más allá de la NBA: su legado empresarial valuado en miles de millones

Kobe Bryant es una de las leyendas de la NBA donde jugó desde 1996 a 2016 con la camiseta de Los Angeles Lakers. El domingo falleció a sus 41 años en un accidente de helicóptero en California, Estados Unidos.

Más allá de su carrera dentro de la cancha, que es admirada por muchos, supo cómo moverse en el ámbito de los negocios y aumentar de manera exponencial sus ingresos mientras estuvo dentro de la liga, así como también luego de su retiro.

Si solo se tiene en cuenta lo que ganó durante su carrera deportiva, el basquetbolista generó US$ 680 millones entre su salario y el pago por acciones de marketing, según estimativos de Forbes. Las ganancias totales son las más altas entre los deportistas que pertenecen a un equipo. Además, los únicos atletas que le ganan en disciplinas individuales son Tiger Woods, Michael Schumacher y Floyd Mayweather, informó la revista.



Uno de los negocios que le generó una gran rentabilidad fue el acuerdo con Nike. La sociedad comenzó en 2003 cuando firmaron un contrato de cuatro años por US$ 40 millones, según Fobres. Además, agregó que el calzado deportivo con su nombre fue de los más vendidos de la NBA por los siguientes 15 años y ayudó “a Nike a construir un negocio de US$ 6.000 millones en China, donde Bryant fue idolatrado por su habilidad en la cancha y su disposición a abrazar la cultura china”.



Luego, en 2013, mientras seguía en ejercicio, creó un fondo de capital de riesgo junto a Jeff Stibel, fundador de web.com, y lo llamaron Bryant Stibel. La empresa, según se describe en su página web, proporciona “estrategia, capital y soporte operativo a las empresas con un enfoque en tecnología, medios y datos”.



Bryant Stibel tiene más de US$ 2.000 millones en activos y participó de salidas a la bolsa de al menos 10 empresas, incluidas Dell y Alibaba, informó CNN. A su vez, agregó que también tiene inversiones en Epic Games, el creador de Fortnite.



Por fuera de esta compañía, el atleta fundó Kobe Inc. en 2013. y, luego de un año de actividad, Bryant dijo en una entrevista a Forbes que la misión “es poseer y desarrollar marcas e ideas que desafíen y redefinan la industria del deporte mientras inspiran al mundo".



La primera inversión de la firma fue la compañía de bebidas deportivas BodyArmor cuando adquirieron más del 10% por US$ 5 millones, informó la revista. La inversión rindió sus frutos cuando Coca-Cola invirtió US$ 300 millones en el emprendimiento en 2018 y aumentó sus acciones a US$ 200 millones.



En 2016 creó Granity Studios, empresa que produce contenido multimedia y que se centra en “crear nuevas formas de contar historias sobre deportes”, según dice en su página web. “Dear Basketball” es un cortometraje animado escrito, protagonizado y narrado por el basquetbolista que en 2018 ganó el Óscar al mejor corto de animación.