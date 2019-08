Lacunza se reunió con Nielsen y Todesca, dos economistas cercanos a Alberto Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con la máxima de llevar calma al tipo de cambio y ofrecer un clima político que fomente mayor estabilidad tras el salto devaluatorio que se registró tras las PASO, el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió esta tarde con Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, dos de los economistas que colaboran con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

El ministro de Macri y los colaboradores del Frente de Todos dijeron que "hubo coincidencia" respecto buscar un horizonte "de estabilidad". Pero, tras la reunión, los economistas cercanos Fernández hicieron públicas "preocupaciones" sobre "la trayectoria negativa de las principales variables macroeconómicas" y sobre "el impacto recesivo del modelo económico en curso".

Agenda.

Lacunza, su flamante viceministro, Sebastián Katz, y los economistas del frente opositor dialogaron sobre el tipo de cambio, la inflación, la energía, los precios de los combustibles, la rebaja del IVA a los alimentos, la relación con el FMI y la deuda pública, según pudo conocer la nacion en base a fuentes oficiales y del Frente de Todos.



"Fue una buena reunión, cordial y de respeto", aseguraron cerca de Lacunza. Agregaron que se acordó tener una línea abierta de diálogo, en el mismo tono que conversaron Macri y Alberto Fernández en su charla telefónica del lunes.



"Coincidieron en que, más allá de la competencia electoral, no hay que poner en riesgo la estabilidad cambiaria como un bien superior y hay que llevarle tranquilidad a los argentinos", dijeron los portavoces oficiales tras la reunión, que se extendió durante una hora. Cuando reemplazó a Nicolás Dujovne, Lacunza había manifestado que su prioridad es cuidar el tipo de cambio.



Según fuentes del Gobierno, el ministro y los economistas del Frente de Todos estuvieron de acuerdo en que un dólar a $ 57 "es competitivo" y que "incluso está por encima del precio equilibro". Días atrás, Alberto Fernández había manifestado que "el dólar a $ 60" estaba "en un valor razonable". La moneda cerró ayer tres pesos por debajo de ese precio.



Según reconstruyó La Nación, el ministro de Macri y los colaboradores de la oposición coincidieron en cuidar la estabilidad. "Eso debe estar presente en lo que digan y hagan los candidatos", deslizaron fuentes oficiales, que de todos modos aseguraron que no hubo pedidos o reclamos puntuales a sus interlocutores.



Las partes también dialogaron sobre las reservas del Banco Central, uno de los indicadores que Alberto Fernández pidió "cuidar". Así lo reiteraron Todesca y Nielsen cuando manifestaron su preocupación "por el nivel decreciente de las reservas que desde el último desembolso del FMI se redujeron en más de US$ 9.000 millones".



Los economistas cercanos a Fernández redactaron un documento tras la reunión en el Palacio de Hacienda. No hubo foto de Lacunza con los asesores del candidato opositor, que tras el encuentro se recluyeron en las oficinas de Fernández, en la calle México.



"Se subrayó el impacto negativo de las medidas fiscales inconsultas con las provincias y las referidas al sector petrolero", dijo Todesca en alusión al paquete de medidas de Macri tras las PASO.



En referencia al acuerdo con el FMI, los referentes económicos de Fernández expresaron su preocupación por "la pasividad del organismo frente a la caída de las reservas y los incumplimientos". "El Frente de Todos ratificó su compromiso de cumplimiento con todas las obligaciones vigentes", aclararon.



"Nuestra disposición al diálogo es indiscutible", dijeron Todesca y Nielsen en su documento.



Según señalaron fuentes oficiales, la convocatoria a la oposición busca "explicar la coyuntura, escuchar y contarles las prioridades". Se espera que en las próximas horas Lacunza hable con el candidato presidencial José Luis Espert. Alberto Fernández, en tanto, continuaba ayer con el trabajo político. Mantuvo una reunión con el senador y presidente del bloque del PJ, Carlos Caserio y con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

Los interlocutores

Nielsen fue secretario de Finanzas entre 2002 y 2005 y participó de las negociaciones para el canje de la deuda argentina con el FMI durante el gobierno de Néstor Kirchner.



En julio de este año trató de "ignorante" al ex ministro de Economía y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por sus manejos en el mercado financiero internacional y la negociación con los holdouts. En ese momento, Fernández se puso del lado de Kicillof y relativizó el lugar del ex funcionario en su equipo. "Yo hablo con Guillermo, pero no tengo ningún referente económico", había dicho el candidato presidencial.



En la delicada coyuntura económica que quedó planteada tras el triunfo opositor en las PASO, Fernández lo eligió hoy a Nielsen como uno de sus representantes ante el Gobierno.



Todesca, por su parte, trabajó en el Banco Central durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont e integra el Grupo Callao, el centro de estudios que Fernández armó a principios de 2018. Es hija de Jorge Todesca, actual titular del Indec.



En base a La Nación / GDA