Latam Airlines extiende reducción de 95% en operación de pasajeros hasta mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Latam Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, dijo el viernes que decidió extender la reducción del 95% en su operación de transporte de pasajeros hasta mayo en medio del impacto por la crisis del coronavirus.

En rutas domésticas, las unidades de Brasil y Chile se mantendrán con operaciones reducidas.



"A un mes y medio desde que diversos actores de la industria alertamos de la crisis más grande que ha sufrido el sector, hoy podemos observar que los impactos son más profundos y que serán más duraderos de lo que anticipamos inicialmente", alertó el nuevo CEO de la compañía, Roberto Alvo.



El grupo, que antes de la emergencia sanitaria volaba a 145 destinos en 26 países y ofrecía 1.400 vuelos diarios, ya había anunciado el pasado 16 de marzo una primera reducción del 70% de sus vuelos de pasajeros, aunque hace dos semanas informó de una merma del 95%.



Mas recientemente, la aerolínea informó de la cancelación de todos sus vuelos internacionales desde el 13 de abril y hasta el día 30 de ese mes.



Las operaciones de carga, sin embargo, no se han visto limitadas por los cierres de fronteras y la compañía anunció este viernes que ha aumentado en las últimas semanas su capacidad en un 40% entre Sudamérica y Europa y en un 15% entre Sudamérica y Miami y aseguró que se estarán usando próximamente aviones de pasajeros "para transportar insumos médicos" desde China a la región.



"Frente a este escenario adverso, es inevitable que las empresas del grupo deberán redimensionar sus respectivos tamaños y la forma en que operan", agregó el directivo.



La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) reveló esta semana que las aerolíneas mundiales podrían perder US$ 314.000 millones en ingresos este año en el transporte de pasajeros, lo que supondría una bajada del 55% con respecto a las cifras de 2019.



La organización, que reúne a cerca de 300 líneas aéreas mundiales, calculó inicialmente unas pérdidas de US$ 113.000 millones, cuando el foco de la pandemia estaba concentrado en Asia, pero en marzo elevó la cifra a 252.000 millones y ha vuelto a revisar al alza sus predicciones.