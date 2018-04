Latam va por crear aerolínea de bajo costo

Latam Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, busca crear una nueva aerolínea de bajo costo, en medio del auge de los vuelos en ese segmento.



Latam se ha visto presionada por la entrada en el mercado de firmas “low cost” pero había descartado sumarse al modelo, pese a aplicar ciertas de sus reglas en vuelos domésticos.



Latam ingresó el 23 de marzo una carta de intenciones para crear una empresa aerocomercial ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile.



La aerolínea indicó que siempre están “evaluando alternativas para el desarrollo del transporte aéreo en la región”. La firma exploraría la misma opción en Argentina, pero tendría como obstáculo la limitación de precios.



Con esto, Latam entraría a competir con la local Sky Airline y Jetsmart, del fondo estadounidense Indigo Partners.



La aerolínea chileno-brasileña (surgió de la fusión de LAN y TAM) enfrente una huelga de los trabajadores de una subsidiaria que ha afectado vuelos nacionales y regionales.



El Sindicato de Tripulantes de Cabina de LAN Express, que incluye a cerca de 1.000 trabajadores de la aerolínea, inició la paralización el martes pasado en demanda principalmente de mejoras en los turnos de descanso, además de que se mantengan los salarios para los empleados nuevos.



“Las condiciones que nos ofrecen siguen siendo insuficientes, no trajeron ninguna propuesta concreta, siguen siendo las mismas, que no van en el sentido que buscamos, que es tener un día más de descanso”, dijo a periodistas la presidenta del sindicato, Silka Seitz, tras la reunión del jueves con la empresa.



La medida de fuerza ha afectado a cientos de vuelos de Latam en Chile, como también conexiones en Sudamérica. Sin embargo, los servicios de larga distancia no se verían impactados.



Según la compañía, 800 vuelos fueron cancelados hasta el 18 de abril y 126.000 pasajeros se verán afectados hasta esa fecha por la huelga. “Estamos trabajando para conseguir llegar a un cierre que sea bueno para ambas partes”, dijo Claudia Sender, vicepresidenta de clientes de Latam. [EN BASE A EL MERCURIO / GDA Y REUTERS]