Latam desmiente fin de la huelga

Ante el sorpresivo anuncio del sindicato de Lan Express respecto a terminar de "forma unilateral" la huelga que se ha extendido por más de dos semanas, desde la aerolínea afirmaron que aún no se puede dar por finalizada la movilización.



"Nosotros decimos que no ha terminado la huelga", afirmaron desde la compañía, enfatizando que los abogados se encuentran analizando posibles cláusulas "ilegales", a las que habría acogido el sindicato de tripulantes.



"Lamentablemente, la forma en la que el sindicato habría dado término a la huelga no se ajusta a la legislación vigente, motivo por el cual la compañía está haciendo una consulta a la Dirección del Trabajo para que se pronuncie sobre la legalidad de lo actuado por el sindicato", señaló la firma.



Asimismo, Latam indicó que "espera que esta paralización se detenga cuanto antes, sin embargo, mientras la Dirección del Trabajo no se pronuncie, la compañía no puede dar por terminada la huelga".



La movilización, que comenzó el martes 10 de abril, ha mantenido expectantes a los usuarios, muchos de los cuales han debido reprogramar o cancelar sus vuelos que tenían pactado dentro de Chile.



El miércoles Latam anunció que la cancelación y/o reprogramación de sus vuelos dentro dentro del país (a excepción de Isla de Pascua) y algunos vuelos puntuales en Sudamérica se extenderá hasta al menos el 2 de mayo de 2018.



Considerando esta extensión de las medidas excepcionales, se verían afectados durante toda la huelga un total de 1.975 vuelos y cerca de 400.000 pasajeros.



