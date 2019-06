¿Cómo le está yendo a la fintech uruguaya que funciona como un “Uber de los cheques”?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fintech MiCheque, una plataforma que permite a las Pymes, que necesitan financiamiento, descontar cheques diferidos -por eso la denominación de “Uber de los cheques”, ya que conecta a las partes al igual que la aplicación de transporte-, está operativa hace algo más de dos años y ha registrado 3.500 transacciones.

En esos negocios “movimos más de US$ 15 millones, un número grande y que asombra para ser una fintech y en Uruguay”, señaló el CEO de MiFinanzas (compañía detrás de MiCheque), Milton Rodríguez.



Al participar de las Jornadas de Telecomunicaciones, Rodríguez contó la evolución de la fintech y los resultados alcanzados. Explicó que MiCheque surgió de observar que las Pymes, que son el 95% de las empresas en el país, tenían dificultades para acceder a financiamiento.



“No cualquier Pyme sortea las exigencias de un banco”, y las que no lo hacen terminan recurriendo a “prestamistas o financieras que (tienen intereses que) van por encima de la tasa de usura”. Otra opción usada por los empleados es “sacar préstamos al consumo para pagar salarios”. Todos estos mecanismos son ineficientes, para empresas que suelen “vender a 90 o 180 días” pero deben pagar cada mes sus obligaciones con los empleados y el Estado.



Así es que MiCheque “les soluciona” ese problema “consiguiendo otra pata” interesada en el negocio de la financiación. Esto son “personas que tienen ahorros, que no logran (invertirlos en instrumentos) que generen más de 10% en pesos uruguayos” y encima para acceder a muchas inversiones les exigen “montos enormes”.



La fintech une esas dos partes sin asumir riesgo alguno en el negocio, pero proporcionándoles a los inversores “toda la información disponible” sobre la Pymes que solicita financiación “para que decida si hace la inversión”. El ahorrista al registrarse en la plataforma accede a la lista de posibles inversiones, aunque el resto de las ofertas “son invisibles” para él, con el objetivo de que “nadie juegue con la necesidad”. Al inversor se le cobra una comisión de 24% sobre la ganancia que obtuvo.



A su vez, la Pyme no debe abonar nada y puede elegir la tasa que está dispuesta a pagar. Rodríguez detalló que el proceso es “99% digital”, ya que aún se debe coordinar con la Pyme para que entregue el cheque papel, pero puede completarse la transacción y hacerse con el dinero “en dos horas”.



El CEO de MiFinanzas destacó que hay “un control fuerte para evitar que las personas inviertan en algo que no se vaya a cobrar” -con 13 cheques hubo problemas desde el inicio y algunos fueron por temas administrativos como el endoso-, haciendo cruce de datos con organismos públicos y un partner que se dedica a dar seguimiento a los emisores de cheques. Agregó que todo el negocio se realiza a través de transferencias electrónicas, para tener trazabilidad y evitar posibles temas de lavado de activos.



Rodríguez informó que MiCheque tiene más de 5.000 usuarios registrados entre empresas y ahorristas -“la mayoría inversores desatendidos”, indicó-, y que “viene en aumento la cantidad de Pymes que operan por primera vez”.



Los planes de futuro son exportar el sistema a la región y lanzar una plataforma de factoring, para descontar de inmediato una factura a crédito.