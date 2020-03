Lebron James firmó un acuerdo con AT&T que beneficia a escuela que apoya el atleta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lebron James, jugador profesional de básquetbol en Los Angeles Lakers, firmó un acuerdo con AT&T, compañía de telecomunicaciones, según anunció Forbes.

James, según la revista, “podría estar disfrutando de un año aún mejor fuera de la cancha, con un puñado de nuevos socios y el crecimiento continuo de su comunidad I Promise”, una escuela primaria pública en Ohio que es apoyada por la Fundación de la Familia LeBron James.



Una de las puntas del convenio con AT&T es que se destinará tecnología de la empresa y otros recursos al I Promise Village —viviendas para familias cerca de la escuela en Ohio—.



"Tener una de las compañías de comunicaciones más grandes del mundo que crea en mis hijos y el trabajo que estamos haciendo para elevar a las familias es increíble", dijo James en un comunicado anunciando el acuerdo.



La cartera de James está en continuo crecimiento ya que el año pasado se sumaron la empresa de equipajes Rimowa, la cadena de supermercados Walmart y la compañía de software Calm. A su vez, “General Motors reveló a James como su nuevo lanzador el mes pasado durante un anuncio del Super Bowl para el próximo GMC Hummer EV”, informó Forbes.



Según estimativos de la revista, en 2020 James ganará más de US$ 60 millones por sus negocios fuera de la cancha. A esto se le debe sumar su salario de US$ 37,4 millones con los Los Angeles Lakers.



“James ya tiene una relación profunda con AT&T a través de las divisiones Warner Bros. Entertainment y HBO de la compañía. Su productora, SpringHill Entertainment, se asoció con Warner Bros. para desarrollar la película Space Jam 2, protagonizada por James y que se estrenará para el lanzamiento de verano de 2021”, agrega el artículo.



A su vez, hay dos espectáculos de la productora de James que aparecen en HBO: The Shop y Student Athlete. Asimismo, “Warner Bros. y Turner Sports invirtieron US$ 15,8 millones a fines de 2015 en Ininterrupted, la compañía multimedia digital fundada por James y su socio comercial Maverick Carter”.