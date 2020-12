Lecueder y un negocio que “sigue sonriendo” ante pérdida con hotel y presupuesto de shopping

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia afectó a cada negocio de manera diferente. Carlos Lecueder dijo ayer que el de la zona franca WTC Free Zone es con el que “siguen sonriendo”. El 16 de diciembre se inaugurará una segunda torre del complejo y la misma está alquilada en un 40%, comentó el empresario.

Sin embargo, también contó que tuvo negocios en rojo los últimos meses. Decidieron que las puertas del hotel Hilton Garden Inn siguieran abiertas a pesar del COVID-19. Pensaron que la pérdida iba a ser menor si continuaban con la actividad. “Nos equivocamos”, confesó. La ocupación fue del 8% en abril. “Seguimos perdiendo. Ahora estamos a punto de empatar”, añadió.



Otros de sus negocios son los centros comerciales. Los shopping permanecieron cerrados tres meses y con “un presupuesto operativo muy alto”. Luego, cuando abrieron, hubo un “presupuesto más alto” por la toma de temperatura a la entrada, la colocación de alcohol en gel y la sanitización de las instalaciones por la noche.

En la zona franca “tenemos empresas ganadoras”, señaló el empresario. “En este partido hay ganadores y perdedores” y los servicios tecnológicos son parte del primer grupo. En la torre 2 se instalarán d-Local -primer unicornio uruguayo- y Globant, por ejemplo.



“¿Nos afectó? Sí. ¿Menos que en los otros negocios? Sí. Básicamente porque el rubro principal de la tecnología es el gran ganador. La parte de finanzas tampoco anduvo mal”, agregó.



En la misma línea, Ignacio Del, gerente general de WTC Free Zone comentó que la pandemia les “pegó”, pero no tuvieron “grandes reveses”. “El resultado sigue siendo positivo”, concluyó.

Lecueder contó que está la idea de que WTC Free Zone crezca e incorpore una tercera torre. En un principio pensaron en hacer una quinta torre del complejo World Trade Center Montevideo, que está compuesto de edificios de propiedad horizontal. Pero, en el último año se comenzaron a inclinar por una “posible torre 3” del régimen de la zona franca.



Los clientes.

“No es fácil encontrar los clientes”, dijo Lecueder. El empresario realizó un paralelismo con un shopping. Cuando se vacía un local, se analiza quién del mundo “puede venir a Uruguay”, cuál local en otro centro comercial “anda bien”, entre otras cosas. “Ahí tenemos el mercado”. Sin embargo en el caso de “la zona franca, es el mundo”.



En la misma línea, el gerente general comentó que “los procesos son muy largos”. Además, “las decisiones de localización están en pausa” por la pandemia. Hay empresas que están “recalculando”, pero otras “siguen para adelante y estamos recibiendo algunas”.

Carlos Lecueder. Foto: Archivo

¿Cómo es el proceso para conseguir clientes? Del contó que primero hay que “vender Uruguay”. Se tiene que “convencer de que es un país serio, responsable y que hay respeto, sobre todo en las reglas de juego”, explicó.



El siguiente paso es “comentar el régimen de zona franca (en el país), que es muy beneficioso, sobre todo a nivel de servicios” y en tercer lugar la oferta “a nivel de locación”, añadió.



“Creo que es importante cómo se está manejando la pandemia. Si Uruguay sale bien, nos ganamos una reputación mundial que también juega a la hora de tomar la decisión”, expresó.



Asimismo, es un “nuevo elemento que miran las compañías a la hora de elegir dónde van a poner sus operaciones”, indicó el gerente general del exclave.

Uruguay compite con otros países para que las empresas decidan instalarse en su territorio. Ignacio Del realizó una comparación del régimen de Uruguay y Colombia.



El país ubicado al norte “tiene mucho más disponibilidad de mano de obra”, pero su legislación cambió “cinco o seis veces”, enfatizó Del. Por lo tanto, una empresa hace sus proyecciones, pero después sufre las modificaciones de las leyes. En cambio, en Uruguay “es una ley que tiene un beneficio que se va a respetar por mucho tiempo”, apuntó.



Por otra parte, comentó que tuvieron “bastantes pedidos de empresas argentinas”. Al principio de la pandemia “había un montón de consultas, pero más que nada por residencia fiscal”. Sin embargo, “en los últimos dos meses” empezaron a tener “señales positivas” de que empresas están “empezando a iniciar funciones” o “empezando a poner la pata en Uruguay”, dijo Del. El gerente general aclaró que el movimiento no es de “una manera muy importante” y que “están empezando a probar trayendo equipos no tan grandes”, si bien cree que “las señales son positivas”.

A su vez, señaló que hay “muchas compañías” en el ámbito internacional que deciden venir a Uruguay para trabajar desde acá hacia el mundo. “Fundamentalmente porque es fácil acceder a colaboradores capacitados a nivel de idioma, de aptitud, pero también a nivel de actitud”, añadió.

Competencia.

Además, de WTC Free Zone, en Montevideo también están las zonas francas Zonamerica y Aguada Park. Lecueder contó que de su parte no buscan clientes en la plaza local. “Vamos a tratar de competir con muy buenos edificios, muy buen servicio de cliente, y una muy buena sensación de que si el usuario quiere té o café, lo tiene”. No obstante, el empresario aclaró que quieren que el cliente “sepa que la ganancia es lo que se le cobra por el piso”.



En la nueva torre que está próxima a inaugurarse se instalará Globant, que se muda desde Aguada Park. Lecueder contó que cuando avanzó la conversación con la empresa tuvo una reunión con esa zona franca donde los puso al tanto de la situación y les aclaró que no los fueron a buscar.