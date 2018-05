Legendaria marca de guitarras Gibson presentó solicitud de bancarrota

Gibson Brands Inc, fabricante de guitarras usadas por estrellas como B.B. King y Elvis Presley, presentó el martes una solicitud de protección por bancarrota por el Capítulo 11, con un plan de reorganización de su negocio de instrumentos musicales bajo la nueva propiedad de sus prestamistas.



La compañía, con sede en Nashville y propietaria de marcas legendarias como Les Paul y SG, ha estado arrastrando una deuda de US$ 500 millones ligada a la adquisición de su negocio de electrónica de consumo en el extranjero, donde las ventas han sufrido un abrupto declive.



En la solicitud presentada ante la Corte de Bancarrotas de Delaware, Gibson dijo que su negocio de electrónica de consumo en el extranjero será reducido, lo que le permitirá volver a centrarse en sus divisiones clave de fabricación de guitarras y equipos de audio.



El negocio de audio incluye los auriculares, altavoces y tocadiscos de KRK, Cerwin Vega y Stanton, tanto para músicos e ingenieros de sonido aficionados como profesionales.



"Este proceso será virtualmente invisible para los clientes, que podrán seguir confiando en Gibson pata conseguir productos y un servicio al cliente sin paralelo", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo, Henry Juszkiewicz, que adquirió Gibson en 1986.



En virtud de un pacto de reestructuración, destacados prestamistas como Silver Point Capital, Melody Capital Partners LP y fondos afiliados con KKR Credit Advisors intercambiarán deuda por propiedad de acciones en la compañía reorganizada.



Gibson dijo que las ventas de sus guitarras eléctricas creció un 10,5%, hasta los US$ 122 millones, en los 12 meses hasta enero frente al año anterior.



La compañía, fundada en 1894, fabrica sus guitarras eléctricas en Nashville y Memphis, Tennessee, y sus guitarras acústicas en Bozeman, Montana. Vende más de 170.000 guitarras anualmente en más de 80 países.