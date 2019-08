Leve aceleración de la inflación por verduras y carne

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los incrementos en el precio de la carne y algunas verduras, llevaron a que el Índice de Precios del Consumo (IPC) crezca 0,76% en julio y se acelere el registro acumulado. En los últimos 12 meses la inflación llegó a 7,54% desde el 7,36% que había alcanzado en junio.

Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), casi medio punto porcentual de la suba inflacionaria deriva de la categoría Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 1,63% en julio. También mayores costos en salud así como restaurantes y hoteles explicaron la evolución mensual.



Con la medición de julio, el IPC llegó a 15 meses por fuera del rango objetivo fijado por el gobierno -entre 3% y 7%.



El aumento de 1,8% en el precio de la carne lideró los incrementos en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas. Las frutas se encarecieron 0,75% -frutillas (15,3%) y peras (8,3%) las que lo hicieron más, y las naranjas bajaron 4,35%- y el rubro legumbres o hortalizas mostró un aumento de 6,14% -zapallitos (43,8%), lechugas (40,6%) y espinaca (17,9%) fueron los precios que más crecieron, mientras que tomates (-1,85%), zanahorias (-4%) y papas (-2,2%) bajaron.



La suba de los precios en salud se explica por mayores costos del servicio de internación privada (4,64%), de la cuota mutual privada (3,59%) y de los tickets de medicamentos (2,08%). En restaurantes y hoteles se debió al incremento en bebidas (0,93%), comidas a base de carnes y pescados (1,26%) así como a base de harinas (1,17%).



La única categoría que tuvo una incidencia negativa en el registro mensual del IPC fue prendas de vestir y calzado, que bajó 1,17% en julio e impactó en -0,05 puntos porcentuales.



Joaquín Cerecetto de PwC señaló que en la inflación actual hay “mayor incidencia” de los bienes no transables (que se consumen en la economía que se producen) que de los transables (pueden comerciarse en el exterior). En este último ítem influyó que Ancap no modificó las tarifas, indicó el Cinve.