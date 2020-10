Leve déficit en la cuenta corrriente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el año cerrado al segundo trimestre del 2020, la cuenta por transacciones corrientes y de capital registró un déficit de US$ 152 millones, un 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en igual período de 2019 se había registrado un superávit de US$ 256 millones, 0,4% del PIB, según el Informe de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Banco Central (BCU). Mientras que el saldo en cuenta corriente “se mantuvo relativamente estable” (representó el 0,5% del PIB), el saldo en cuenta capital fue “más deficitario”, (0,8% del PIB).

Según indicó Aldo Lema en Twitter, “la cuenta corriente casi equilibrada sigue reflejando que el déficit fiscal continúa siendo compensado por un exceso de ahorro del sector privado versus su deprimida inversión”. Desde el BCU explicaron que la evolución del saldo de las transacciones“reflejó el giro que experimentó la cuenta capital”, lo que “se explicó por la adquisición de activos intangibles en el exterior por US$ 450 millones”.



La “estabilidad en el saldo” se dio por dos tendencias contrapuestas. Por un lado, aumentó debido a la reducción del déficit del ingreso primario (US$ 844 millones) por menores rentas a pagar a la Inversión Extranjera Directa radicada en el país. Mientras que por otro lado, “operó la reducción del superávit del comercio de bienes (US$ 838 millones).