Lío en el puerto: ¿qué dijeron los ejecutivos de Katoen Natie ante senadores?

El lío por el acuerdo que firmó el gobierno con Katoen Natie para la extensión de la concesión por 50 años a partir de 2031 a Terminal Cuenca del Plata (TCP, de la que Katoen posee el 80%), el desistimiento de un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo y el decreto que estableció un monopolio en el manejo de buques portacontenedores, volvió al Poder Legislativo.

Ejecutivos de Katoen Natie comparecieron ante la comisión de Transporte del Senado para explicar los detalles del acuerdo con el gobierno (que tiene como contrapartida la inversión de US$ 455 millones por parte de la empresa), el arbitraje que pudo enfrentar Uruguay y el decreto del gobierno que da la prioridad a TCP para el atraque de buques portacontenedores. Esto último deja fuera del mercado a Montecon, que opera buques portacontenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo.



Los ejecutivos de Katoen Natie plantearon que en el puerto de Montevideo se instaló por la vía de los hechos una segunda terminal de contenedores (de Montecon operando en los muelles públicos9, de forma “ilegal” pero “tolerada” por el Estado, lo cual generó una situación “injusta” y dañó la actividad de TCP.



En forma virtual desde París, el abogado Eduardo Silva Romero, líder del equipo de arbitraje internacional del estudio Dechert explicó que el Estado uruguayo se exponía a un arbitraje internacional con un inminente fallo en contra por haber “incumplido las obligaciones que asumió” y que el monto razonable para un reclamo internacional al Estado uruguayo habría sido de algo más de US$ 1.500 millones.



Con el acuerdo, el Estado se evitó el arbitraje y Katoen invertirá US$ 455 millones en ampliaciones con las que el puerto podrá recibir, en un mismo momento, a dos barcos del mismo tamaño que el que mantuvo bloqueado el canal de Suez durante varios días, ejemplificaron los ejecutivos.



Sobre el decreto que establece un monopolio a su favor, los ejecutivos de Katoen dijeron que los principales puertos de la región y del mundo avanzan hacia la concentración de terminales en un mismo operador, porque les permite competir en mejores condiciones con otros puertos. Como ejemplo citaron los puertos brasileños de Río Grande, Itajai, Itapoa y Paranaguá.