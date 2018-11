Llega buque escuela cuya capitán es una mujer

Un hermoso velero holandés, como todos ellos, que funciona como buque escuela privado, visitará el puerto de Montevideo entre los días 11 y 14 de noviembre, aparentemente en una escala técnica pero se nos ha dicho que viene por cambio de tripulación.



El barco “Europa”, construido en 1911, tiene 40 metros de eslora, casco de acero, 7.40 de manga y cala 3.80 metros y a bordo viene un total de 64 personas entre estudiantes o aspirantes a marinos y tripulantes.



Pero este no es un velero común ni rutinario sino un buque escuela especial, diferente, por lo menos para nosotros los sudamericanos, porque el barco está comandado por una mujer, capitana Janke Kingma.

Para ser sinceros, los uruguayos no debiéramos sorprendenrnos, ya que en nuestra Escuela Naval y Militar tenemos varios alumnos y oficiales, varios recibidos y no pocos no solo en nuestra Armada sino también en naves mercantes, que por cierto los hay y algunos brillantes muchos con el grado de capitán en marina mercante, si no nos engaña nuestro entusiasmo.



Pero vamos a la verdad de las cosas. Se trata de un velero construido en Alemania en 1911 no como velero sino como barco faro para prestar servicios en el río Elba, luego fue usado por los alemanes como patrullero costero, hasta 1977 por la Guardia Costera Federal Alemana y abandonado en un rincón portuario del Elba.



Años mas tarde, en 1984, lo compró un holandés, aparentemente un empresario, donde estaba y como estaba, bajo la categoría de barca. El que lo compró lo reconstruyó totalmente y lo armó con tres palos, labor que demandó 8 años. Fue bautizado en 1994.

El barco lleva 16 tripulantes y capacidad para 48 cadetes o estudiantes para recibir entrenamiento. Se nos ha dicho que en este barco hay que pagar para recibir instrucción profesional y se puede tomar todo el viaje completo o parte de él aunque no sea marino, pero pagando. Es relativamente un barco chico ya que desplaza unas 300 toneladas, así que no debe haber mucho espacio a bordo. Su programa de navegación desde el 2000 ha sido seguir la dirección de los vientos y hasta ahora prácticamente ha recorrido los siete mares.



El puerto de registro es La Haya. Cuesta creer que haya sido un barco faro pero el que lo compró debe conocer mucho de náutica porque debe haber valorizado su casco y su forma. Se construyó con el nombre de “Senator Brockes”, al parecer un político alemán de antaño, según nos dicen.

Es un barco para fanáticos en este estilo de navegación y la nave siempre está completa. Ya ha hecho numerosos viajes a la Antártida, South Georgia, Tristan da Cunha, y Capetown.En el 2002 y 2013 dio la vuelta al Cabo de Hornos, en 2010 participó en Velas Sudamérica 2010, un histórico Tour Latinoamericano en el que participaron 11 veleros para celebrar el primer bicentenario de los gobiernos de Chile y Argentina.