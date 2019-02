Llega el FMI a auditar la economía argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana llegará la tercera misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina en el marco del acuerdo stand-by que firmó ese país para hacer frente a una crisis cambiaria. El organismo revisará la evolución del tipo de cambio y las metas fiscales; creen que se aprobará un desembolso de US$ 10.800 millones.

Los contactos son habituales, como ocurre generalmente entre dos socios o, mejor dicho, entre un auditor y el auditado. Sin embargo, la cúpula del Ministerio de Hacienda y la del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya no están en línea permanente con los técnicos del FMI, tal como solía pasar en los momentos más calientes de la corrida cambiaria que azotó al país durante gran parte de 2018.



No obstante, y aunque el economista jamaiquino designado por el Fondo como representante del organismo en el país, Trevor Alleyne, ya no tiene oficina propia en el BCRA (se mudó a otra), sí toma algún que otro café para compartir información con funcionarios de primera línea. Eso hizo, por caso, la semana pasada con el secretario de Política Económica, Miguel Braun, número dos de Hacienda.



Sin embargo, mañana comenzará para el gobierno de Mauricio Macri una de las pruebas más importantes del año, ya que definirá si el organismo multilateral libera o no el desembolso más alto del año. Sería el 19 de marzo y alcanzará casi los US$ 10.800 millones. No obstante, la decisión luego deberá ser ratificada por el directorio.



Con este desembolso, el Gobierno habrá recibido más de US$ 24.000 millones del Fondo sumando los tramos que ya se pagaron en octubre y diciembre. Además, con el primer stand-by, el organismo ya había depositado otros US$ 15.000 millones.



El equipo del FMI encabezado por el italiano Roberto Cardarelli pisará esta ciudad en el contexto de la tercera revisión del plan económico que respalda el acuerdo stand-by de 36 meses. La misión se reunirá con funcionarios del gobierno y el BCRA, pero también con representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil.



En el ministerio que conduce Nicolás Dujovne y en el BCRA, de Guido Sandleris, hay calma ante la visita, en medio del “veranito financiero” que impulsó el cambio de perspectivas de la Reserva Federal de los Estados Unidos con relación a las tasas de interés y de una tregua comercial entre ese país y China.



Cerca del presidente del BCRA afirman que la política económica no será un tema fundamental. “Está funcionando bien”, estimaron. Indicaron además que es probable que se hable de la coyuntura en general y que, más específicamente, se expliquen ciertos parámetros elegidos, como por ejemplo el que se utiliza para fijar el monto de dólares a comprar. “Queremos que entiendan el racional detrás de nuestras decisiones”, contaron a La Nación desde la entidad.