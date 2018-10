Llega el “Gran hermano” al transporte de carga: controles para evitar la evasión

Esto deriva de un decreto aprobado a fines de 2017 por el Poder Ejecutivo que buscó actualizar los controles sobre el transporte de carga a los cambios tecnológicos y estableció que la información que surja del monitoreo electrónico será utilizada para la fiscalización por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio de Trabajo, el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General Impositiva (DGI) y Aduanas. La disposición rige desde agosto, pero aún resta la reglamentación.

Igualmente, ya se logró un acuerdo para avanzar en la instalación en los próximos meses de los primeros 5.000 aparatos electrónicos en camiones y se han encargado 12.000 dispositivos más, informó Rossi en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, y ratificaron en diálogo con El País representantes de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC) y del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra).

"El sistema funciona con una tarjeta magnética, es como el control de asistencia en cualquier empresa pero en vez de marcar la entrada y salida con el dedo en un lugar físico, va a estar instalado en el camión. Arrojará información en tiempo real de toda la actividad y abre un margen importante para controlar todo lo que tiene que ver con el tipo y la cantidad de carga, los kilómetros recorridos y los movimientos de cada empresa", dijo el secretario general del Sutcra, Ricardo Aloy.

El sindicalista indicó que ellos lo impulsaron luego de verlo en Finlandia, buscando combatir "la evasión que hay hoy en el sector".

Sin embargo, el presidente de la ITPC, Mauro Borzacconi, señaló que fue la gremial quien solicitó antes que asumiera el Frente Amplio en 2005 implementar la guía de carga —un contrato entre quien compra la mercadería, quien la vende y el transportista, donde se describe la carga, su origen y destino— y tras más de 10 años de funcionamiento ahora "se logró desarrollar y apoyamos en eso al MTOP" un dispositivo con más tecnología que permite "la trazabilidad" de los camiones.

"Es una guía de carga electrónica que te dirá por ejemplo cuando Caputto le vende naranjas a Tienda Inglesa (que el viaje) lo hará tal transportista, con tal número de RUT, en un camión con tal matrícula y manejado por un chofer, que cargó un contenedor con tantos kilos de naranja con destino a Montevideo por un valor de tanto la carga y tanto el flete", explicó.

El empresario sostuvo que el sistema va a permitir "corroborar si yo declaré que lo hice (el viaje) en dos jornales y fue así o fue en cuatro jornales, o si dije que cobre 100 el flete no puedo declarar a DGI que lo cobre 80".

Impactos.

El transporte de carga terrestre cuenta hoy día con más de 30.000 camiones y según Rossi "en la medida que se logre que llegue a todos (el dispositivo electrónico) vamos a entrar en una nueva etapa en materia de organización del sector, y vamos a dejar de decir que queremos tener un transporte profesional de carga para pasar a tenerlo".

Borzacconi destacó que la incorporación del sistema tendrá "un costo residual" para las empresas de transporte y no será "una excusa para no usarlo". En ese sentido, subrayó que "para el que hace las cosas bien no habrá ningún problema, al que está más o menos (en el cumplimiento de la legislación laboral) le va a costar un poco y el que está en infracción se va a oponer".

Para Aloy, será un cambio que "mejorará las condiciones de trabajo" de los transportistas y dará "garantías a toda la sociedad" acerca de que los camiones y choferes que circulan lo hacen en regla. El Sutcra quiere "apurar la implementación" del dispositivo y prevé que "tomará prácticamente todo el año próximo" llegar al 100% de la flota.

El ministro manifestó que el nuevo sistema permitirá "superar la discusión de si el transportista tiene el chofer que dice tener, si está inscripto y está aportando en ese momento o no". Así será "muy difícil poder eludir las responsabilidades en la medida que sea de interés controlar algunos aspectos del transporte de carga", concluyó.

"Es evidente que hay evasión", dice Rossi

"¿Todas las cargas que salen de un determinado lugar aportan a la DGI y pagan los impuestos? ¡Yo qué sé! Esa no es una tarea del MTOP", manifestó el ministro Víctor Rossi y contó una experiencia que a su entender demuestra que "es evidente que hay evasión" en el sector del transporte de carga. Recordó que hace un tiempo hubo un conflicto entre empresarios, productores arroceros y transportistas por el precio del flete, y se convocó una reunión en el Ministerio de Ganadería para llegar a una solución donde "una de las partes hasta se retiró ofendida"; había "posiciones intransigentes y, prácticamente, significaba la vida o la muerte de cada sector si había alguna flexibilidad en la búsqueda de un precio de acuerdo. (…) Entonces, mandamos equipos de inspección con la potestad de tomar determinados controles en la frontera. Llegaron los equipos, empezaron a hacer las inspecciones y en la tarde, se autoconvocaron los camioneros y los arroceros, y arreglaron lo que no se podía arreglar de ninguna manera, con tal de parar las inspecciones".



Según el sindicato, la evasión llega al 90% en el sector y hay choferes que trabajan 24 horas de corrido (lo que es ilegal) siendo remunerados "por 10 o 12 horas con recibos dibujados con formas de pago alternativas", dijo Ricardo Aloy del Sutcra. "El sector patronal evade desde siempre, no solo acumulando (ganancias) sino dándonos una inseguridad muy grande en el tránsito" por las malas condiciones de trabajo que denuncian, agregó.



Consultado al respecto, Mauro Borzacconi de la ITPC negó que la situación sea como la plantea el sindicato. Por un lado, sostuvo que "la evasión del sector va de la mano de la evasión de los productores y quienes nos dan la carga", y señaló que hay gente "que no quiere ser facturado y te dice si me facturás no te cargo". Además, aclaró que algunos transportistas están en la informalidad "no porque quieren sino porque no pueden (pagar), ya que somos tomadores de precios".