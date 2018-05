Llegaron de Holanda proa y popa de la Draga D-11

En efecto, la novedad bien importante es que acaba de arribar al puerto procedente de Rotterdam el barco "Fairpartner" con las dos enormes partes que conforman la draga que son la proa y la popa. La parte central de la nave ya está en el astillero de la Armada Nacional donde trabajadores uruguayos especializados, según el convenio específico de las partes contratantes, llevaron a cabo trabajos de índole metalúrgica, montaje y construcción de partes. Se priorizó, si no nos equivocamos, que un 20% de la nave tuviera participación de mano de obra uruguaya, suponemos que siguiendo instrucciones de los técnicos holandeses.

Como dijimos las partes llegadas son la popa, donde presuntamente estan los motores, y la proa donde están los delicados mecanismos hidráulicos. Esas partes vinieron montadas en plataformas flotantes y están siendo llevadas a La Teja, hasta nuestro varadero, por el remolcador "Audax" que también llevará otras partes bien delicadas que están en la bodega de la nave "Yumbo". Esta nave llegó de Rotterdam como dijimos consignada a la Agencia Marítima Christophersen, y las operaciones de descarga y transporte de las partes hasta el varadero las está haciendo la empresa operadora Planir, que dicho sea de paso es la primera vez que manejan proa y popa bien grandes por cierto, y su traslado al punto de concentración.

Y será la primera vez que tres partes de una draga serán soldadas y rogamos a Dios que estén alineadas al milímetro. La construcción en Holanda se llevó a cabo en los Astilleros IHC como así también las delicadísimas partes hidráulicas en sus diferentes talleres. El contrato de compra fue celebrado con la ANP, y si mal no recordamos el costo total de la draga andaría por los US$ 60 millones, y según se comentó en su momento esa suma tiene un plus de US$ 20 millones, suponemos que para solventar los costos de dividir los trabajos de construcción en dos astilleros diferentes, transporte de las partes, fletes especiales en un barco Yumbo, construcción de plataformas flotantes para transportar la proa y la popa, seguros a fin de dar oportunidad a trabajadores uruguayos en profundizar conocimientos y experiencias en labores artesanales como las navales.

Al día siguiente del arribo del barco comenzaron las operaciones de descarga desde el área del Muelle C donde atracó el barco. La primera parte que se está trasladando al varadero es la proa. Pensamos entonces que la parte central estacionada desde hace meses en el varadero será retirada para dar paso a la proa, luego se colocará el centro nuevamente y por último se le arrimará la popa. Por último el remolcador "Audax" procederá al traslado de las otras numerosas partes que están aún en la bodega del barco, así que queda todavía un buen tramo de la draga para terminarla.