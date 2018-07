Llegaron más turistas en seis meses, pero gastaron 1,8% menos

El turismo fue una de las actividades que más aportó al crecimiento de la economía en los últimos años, de la mano de una oferta atractiva para los visitantes y también favorecido por condiciones cambiarias respecto a los vecinos Brasil y Argentina. Ese contexto varió parcialmente por la evolución del dólar en la región, lo que tiene un correlato en los números del primer semestre: llegaron más turistas pero gastaron un poco menos.

Según informó ayer el Ministerio de Turismo, en los seis primeros meses de 2018 ingresaron al país 2.147.957 personas no residentes (sin contar los visitantes de cruceros ni a quienes ingresaron por la frontera seca limítrofe con Brasil), lo que significó un aumento de 1,7% respecto a igual período del año pasado —36.363 personas más—. Esos turistas dejaron divisas en Uruguay por US$ 1.414 millones, un gasto 1,8% inferior al registro en el semestre inicial de 2017 —son US$ 26,8 millones menos—.

La evolución negativa de lo abonado en servicios por los turistas se mantiene en otras dos comparaciones: el gasto promedio por persona (fue US$ 658,40) bajó 3,5% frente al primer semestre del año pasado y el gasto promedio diario (US$ 103,2) disminuyó 2,4%.

En estos números seguramente influye el encarecimiento relativo de Uruguay respecto a los vecinos: el tipo de cambio real entre enero y mayo (último dato) descendió 15,76% contra Argentina y bajó 7,18% frente a Brasil —la reducción significa que en términos relativos aumentan los precios de los bienes uruguayos y a los extranjeros les rinda menos el dinero—.

Esto responde en buena medida a la evolución del dólar en cada país: en Uruguay se apreció 10,2% la divisa en los últimos tres meses (desde el 20 de abril), mientras que en Brasil subió 10,6% y en Argentina 36,6% en el mismo período.

Ya hace unas semanas los operadores privados y el gobierno habían reconocido que este factor podía incidir en la actividad, en especial de cara al segundo semestre y la siguiente temporada. "Vendrá el argentino que tiene su casa acá, pero se pierde la clase media, que es la que suele ocupar todo el sector de hotelería y pequeñas casas", dijo el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez.

El subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, había expresado: "Todavía no tenemos una situación que amerite una luz roja, pero sí consideramos que pueda haber un impacto negativo en los sectores de clase media y media-baja de Argentina".

Esa posible reducción en la llegada de argentinos no se constató aún en el primer semestre: ingresaron 1.503.884, lo que representó un incremento de 0,6% en relación al 2017 —9.403 personas más—. Los visitantes del vecino país fueron el 70% del turismo receptivo total.

Brasil se ubicó como el segundo país con mayor llegada de turistas a Uruguay: fueron 220.439 personas, con una caída de 8,5% —es decir 20.500 brasileños menos—.

Otros países de la región que enviaron menos visitantes a Uruguay fueron Chile, desde donde llegaron 18.212 personas con una caída de 18,5% frente al mismo semestre del año pasado —7.225 turistas menos—, y Paraguay que registró un descenso en el turismo emisivo hacia el país de 19,2% al ingresar 18.212 personas —4.340 menos que el semestre anterior—.

A su vez, los visitantes extraregión crecieron en el semestre: 3,8% más de europeos entraron a Uruguay; 2,9% más de norteamericanos; 9,3% más del resto de los países de América; y 18,5% fue el incremento para el resto de las nacionalidades.

Por su parte, los uruguayos residentes en el exterior realizaron 196.300 visitas al país en estos seis meses, lo que implicó un aumento de 33,2% respecto a igual período de 2017 —es decir 48.874 ingresos más—.

preferencias Destinos. Montevideo fue el lugar más visitado, al recibir 485.432 personas (0,8% más que en el primer semestre de 2017). Detrás Punta del Este, a donde llegaron 470.644 extranjeros (1,8% menos). El litoral termal recibió 298.963 visitantes (1% menos). El resto de los destinos se repartieron así: a la costa de Rocha llegaron 180.318 turistas (8,5% más); a la Costa de Oro 159.561 (19% más); a Piriápolis fueron 162.733 turistas (16,9% más); y a Colonia 138.601 (4,1% menos).

¿Dónde dejaron más dinero los visitantes?

Los datos de ingreso de divisas por destino muestran que el lugar en que se gastó más fue Punta del Este, donde se facturaron servicios por US$ 635,8 millones, una cifra 6,7% inferior a la del semestre inicial de 2017 —US$ 45,8 millones menos—. La segunda ciudad que acaparó mayor cantidad de dinero de turistas extranjeros fue Montevideo, con un gasto acumulado en el período de US$ 309,4 millones y un aumento de 1,3% frente a los primeros seis meses del año pasado.

Asimismo, los balnearios de Rocha recibieron ingresos por US$ 113,3 millones, lo que marcó una reducción de 8,7% —US$ 10,7 millones menos— respecto al primer semestre de 2017. En contrapartida, aumentaron la entrada de divisas a Piriápolis, donde se gastaron US$ 137,5 millones —19,2% más que el período anterior—, y a los destinos de la Costa de Oro que totalizaron un consumo por US$ 70,8 millones —un crecimiento de 26% respecto a los primeros seis meses del año pasado—.

El gasto según rubro da cuenta que el 33,8% del total de divisas se destinó a alojamiento (US$ 478,4 millones); el 26,6% fue para alimentación (US$ 376 millones); el 12,1% para actividades culturales y recreativas (US$ 171,5 millones); y el 7,7% en transporte (US$ 108,5 millones).