Llegó Disney+, ¿cuáles son las estrategias de las plataformas para competir con Netflix?

Disney+, plataforma de streaming por su suscripción de Disney, se estrenó este martes 12 de noviembre en Estados Unidos y Canadá. Apple hizo lo propio a inicios de noviembre con su plataforma Apple TV+ en Estados Unidos y en más de 100 países.

Warner Media de AT&T también se unirá al mercado de streaming con la plataforma “HBO Max”, que tiene previsto lanzar a principios de 2020, mientras que el servicio Peacock de NBCUniversal se lanzará igualmente el próximo año.

De esta manera, estas empresas buscan competir con Netflix, que ha registrado desde el 2015 un crecimiento a un ritmo vertiginoso, alcanzando 158 millones de suscriptores en todo el mundo. Otras plataformas como Amazon Prime Video y Hulu están disponibles para 100 millones de miembros de Amazon Prime y 28,5 millones, respectivamente.



Oferta.

Disney+ y Apple TV+ han diseñado propuestas diferenciadas para entrar a competir con Netflix.



Disney ha reunido todos sus contenidos en un mismo catálogo, que incluyen las producciones de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Para Apple el reto será mayor, ya que todo su contenido es original y no tiene los derechos para un catálogo de respaldo de programas de televisión y películas.



En cuanto al precio por suscripción, Netflix incrementó el precio de su plan básico —el más popular— de US$ 10,99 a US$ 12,99 para sus suscriptores en Estados Unidos este año, aunque este incremento no se ha hecho efectivo todavía para buena parte de América Latina.



Disney+ y Apple TV+ son más baratos que Netflix. Disney+ cuenta con un plan único de US$ 6,99, que permite la reproducción en cuatro dispositivos y habilita la calidad 4K en todos ellos. La suscripción a Apple TV+ tiene un costo mensual de US$ 4,99, siendo la que tiene un precio menor respecto a la de sus competidores.

Rendimiento.

Disney+ logró alcanzar los 10 millones de usuarios en solo un día desde su lanzamiento en Estados Unidos este martes 12 de noviembre, informó la compañía Walt Disney.



Si bien el número de más de 10 millones para Disney+ está por encima de las expectativas de los inversores, hay que recordar que el servicio ofrece una prueba gratuita de siete días.



Las acciones de Disney subieron cerca de un 5% en la Bolsa de Nueva York a dos horas del cierre de la sesión, cuando sus acciones no habían arrancado bien este miércoles



Según informó Disney a la publicación Variety, la compañía no planea divulgar datos adicionales de suscriptores de Disney+ más allá de sus comunicaciones por los resultados trimestrales de la compañía, en donde debe analizar su conglomerado de medios. Se espera que Disney haga su próximo reporte de ganancias el próximo mes de febrero.