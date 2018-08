Londres deberá pagar aranceles a la UE si sale sin acuerdo, alerta la OMC

El director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Azevêdo, afirmó ayer que el Reino Unido no podrá estar exento de pagar aranceles a la Unión Europea (UE) si ambas partes no llegan a un acuerdo antes del "brexit" y comercian bajo las normas del organismo internacional.



"La Unión Europea no puede discriminar entre miembros de la Organización Mundial de Comercio. El Reino Unido debería ser tratado como todos los demás miembros y pagar aranceles", afirmó Azevêdo a la cadena británica BBC Radio 4.



El responsable del organismo, que agrupa a 164 países, resaltó que según la regulación de la OMC Londres tampoco podría dejar de cobrar aranceles a los 27 socios comunitarios de forma unilateral, como han propuesto algunos partidarios de un "brexit" duro, sin hacer lo mismo con el resto de Estados de la organización.

"Si un país decide que un producto particular, digamos unas gafas, tiene cero aranceles, eso es perfectamente posible, cualquier miembro de la OMC puede hacerlo. Pero esa tarifa cero debe aplicarse a todos los demás", detalló Azevêdo.



El antiguo diplomático brasileño sostuvo asimismo que si el 29 de marzo de 2019 el Reino Unido abandona la Unión Europea sin haber sentado las bases de un acuerdo comercial con Bruselas, terceros países tratarán de aprovechar la "incertidumbre" en la que estará envuelta la economía británica.



"En el momento en que otros países comiencen a ver la oportunidad de incrementar su cuota de mercado o incrementar sus cuotas aquí o allá, van a hacerlo. Habrá mucha incertidumbre, mucha imprevisibilidad", dijo Azevedo.