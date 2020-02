López Mena: “Argentina está muy barata para los uruguayos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El principal de Buquebus, Juan Carlos López Mena dijo ayer que la cantidad de pasajeros argentinos transportados a Uruguay está “igual” que en la temporada turística anterior, pero “lo que ha bajado mucho es la facturación en dólares” debido a la devaluación del peso argentino. Eso es debido a que los precios de los pasajes “no los hemos actualizado porque el poder adquisitivo de los argentinos en todos los niveles mermó”, explicó.

“Eso lo estamos sufriendo” y “estoy vendiendo algunas propiedades mías, pero atravesar momentos malos pasa en cualquier parte del mundo. Creo que la salida empresaria es hacer el esfuerzo”, afirmó López Mena en una entrevista con el diario argentino La Nación.



“A pesar de las devaluaciones, no detuvimos las obras” agregó en referencia a la inversión de US$ 50 millones en la ampliación de la terminal de Buenos Aires. También invierte US$ 140 millones en la construcción de un nuevo barco a gas licuado para reemplazar a tres barcos a gasoil. “Es un poco más que el doble de grande que el (buque) Francisco (Papa). En octubre de 2022 lo estaríamos inaugurando”, explicó.

López Mena dijo que por año transporta a unos 400.000 uruguayos hacia la Argentina “que gastan en promedio US$ 400”.



“Ahora la Argentina está muy barata para los uruguayos entonces se está vendiendo mucho en Uruguay a partir de la segunda quincena de febrero, marzo y lo que va a ser la Semana del Turismo”, afirmó.



“Son uruguayos que vienen a comprar cosas. Hoy en la Argentina se consiguen los mismos productos que en Uruguay al 50% menos, entonces es muy atractivo el país además de que Buenos Aires es una ciudad muy apetecible para pasear y disfrutar. Todo es mucho más económico en este momento en la Argentina pero más en Buenos Aires”, agregó.

Luego, el principal de Buquebus se refirió a la idea del presidente electo Luis Lacalle Pou de generar las condiciones para atraer a ciudadanos extranjeros que vengan a vivir a Uruguay.



Señaló que le “parece bien” la idea, y que actualmente “no hay muchos” argentinos que hayan venido a vivir a Uruguay.



“No es una corrida de argentinos. Habrán sido, como mucho, 100 familias, como muchísimo, algo que generalmente ha pasado siempre. Muchos argentinos después se vuelven. Cien familias de argentinos en Uruguay es mucho porque revolucionan todo. Los colegios generalmente están saturados de capacidad y entonces no es fácil conseguir matrícula. Eso da la sensación de que fueran muchos, miles, pero es porque el país no puede absorberlos”, aseguró.