Louis Vuitton confirmó que quiere comprar la joyería Tiffany 

El gigante francés del lujo Louis Vuitton o LVMH confirmó el lunes su interés en la emblemática joyería estadounidense Tiffany, una adquisición multimillonaria que le permitiría reforzar su presencia en este segmento de lujo y en Estados Unidos.

"Tras los recientes rumores del mercado, el grupo LVMH confirma que ha iniciado conversaciones preliminares sobre una posible operación con Tiffany", indicó LVMH en un comunicado.



Por el momento, "no hay ninguna certeza" de que las negociaciones concluyan con éxito, añadió LVMH, cauteloso.



El dueño de LVMH, el francés Bernard Arnault, hizo una oferta de US$ 14.500 millones a Tiffany a principios de octubre, dijo a la AFP una fuente cercana a las conversaciones.



La compra de Tiffany por parte de LVMH sería una de las mayores adquisiciones del grupo francés, líder mundial en lujo, presente en moda, vinos, perfumes y cosméticos.



Los accionistas de Tiffany "probablemente no aceptarán esta propuesta inicial" de US$ 14.500 millones, "ya que representa una prima modesta en comparación con su valoración actual", advirtió Michael Hewson, analista de CMC Markets.



Por otro lado, la joyería estadounidense Tiffany confirmó haber recibido una propuesta de compra "no solicitada" del gigante del lujo francés LVMH y dijo que la está "revisando cuidadosamente", pero que no hay negociaciones.



"Tiffany confirma hoy que ha recibido una propuesta no solicitada y no vinculante de LMVH Moet Hennessy - Louis Vuitton para adquirir Tiffany a US$ 120 por acción en efectivo", comunicó la joyería en un comunicado.



"Aunque las partes no están en negociaciones, el consejo de dirección de Tiffany (...) está revisando cuidadosamente la propuesta" con sus asesores para decidir qué "forma de proceder supone el mayor beneficio para la compañía y sus accionistas".



Tiffany, que fue fundada en 1837 en Nueva York y hoy tiene 300 tiendas y 14.000 empleados en todo el mundo, está "ejecutando con éxito su plan de negocio y sigue centrada en alcanzar su meta de convertirse en el 'Joyero de lujo de la próxima generación".

La compañía desgranó que cuenta con Goldman Sachs y Centerview Partners como asesores financieros y con Sullivan & Cromwell como asesores legales.



Tras versiones de prensa que adelantaron la posible operación este fin de semana, LVMH confirmó también este lunes que ha emprendido "discusiones preliminares" ante una hipotética adquisición de Tiffany.



"No hay ninguna certeza en este momento de que esas discusiones puedan concluir en un acuerdo", precisó en una escueta nota la firma francesa, propietaria de marcas de joyas como Chaumet y Bulgari, que podría buscar más presencia en el mercado estadounidense.