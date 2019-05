Lousteau sobre CFK:" La recordamos mejor porque hoy la situación es mala"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves el economista y político argentino Martín Lousteau, actual diputado nacional por la coalición electoral Evolución Ciudadana (conformada por el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical porteña), disertó sobre la realidad del vecino país en un desayuno organizado por la firma Andersen Tax & Legal.



Luego brindó una conferencia de prensa, donde fue consultado sobre el panorama electoral y la posibilidad que triunfe en las elecciones de octubre próximo la expresidenta Cristina Fernández. Al respecto, reflexionó que “Argentina tiene problemas económicas y (entonces) en el radar de la gente cuánta corrupción hubo empieza a tener menos importancia que la resolución de la penuria actual”.



“Las circunstancias económicas explican que haya un sector que quiera volver a votar a la expresidenta, cuando además sus mandatos no fueron buenos. Los recordamos mejor porque la situación hoy es mala, pero Argentina no creció con ella, dejó un crisis sintomática”, agregó.



En esa línea, señaló que “lo que explica que una presidenta que no le fue bien vuelva es que al actual presidente no le fue bien”. Es que Lousteau fue crítico con la conducción de Cristina Fernández pero también con varias decisiones económicas que tomaron Mauricio Macri y su gabinete.



El actual diputado fue ministro de Economía de Cristina Fernández por cinco meses en 2008 y embajador en Estados Unidos en representación del gobierno de Macri entre 2015 y 2017.



Ante la pregunta de si en Argentina vuelve el “populismo”, el diputado aclaró tiene una definición “distinta a la habitual” sobre los regímenes populistas. “Se lo robé a un historiador argentino: el populismo es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Y yo diría que la clase política en general se ha vuelto más populista, también en los debates, porque no se discuten los problemas estructurales del país”, explicó.



Ahondó en ese punto y dijo que “la expresidenta representa el populismo desde esa visión”. Aunque acotó: “A mí me gusta la expansión de derechos y que esté orientada hacia los que menos tiene, pero quiero que se haga de manera sustentable, porque si no genera un crisis y tenes un retroceso violento”.



En momentos que en Argentina se deben definir las candidaturas y alianzas electorales de cara a las elecciones primarias del 11 de agosto, Lousteau propone ir hacia un acuerdo más grande que Cambiemos (la alianza gobernante), que incluya a parte del peronismo no alineado con Cristina Fernández y otros sectores.