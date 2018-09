Lugares donde pagan US$ 3.133 de salario

Hay zonas de Uruguay que emplean a 14.000 personas (59% hombres y 41% mujeres), de los que 10,27% son extranjeros y que pagan salarios en promedio de US$ 3.133 al mes. El 75% de esos empleados está en Montevideo y son más jóvenes que en el resto de la economía. Se trata de las zonas francas, los exclaves aduaneros dentro de los que los usuarios (empresas) están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso de aquéllos en que por ley se requiera exoneración específica, respecto de las actividades que desarrollen en la misma.

Según el Censo de Zonas Francas que se realizó durante 2017 (con datos de 2016) y fue publicado ahora por el Área de Zonas Francas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estos exclaves empleaban a 14.096 personas.

"En Zonamerica S.A. se concentra el 49% del personal ocupado en zona franca. Le siguen en orden de relevancia las zonas francas exclusivas de servicios, Aguada Park S.A. y WTC Free Zone S.A., con un 18% y 9%, respectivamente. En cuarto lugar de importancia se encuentra Zona Franca Punta Pereira S.A. (Montes del Plata) con un 5% del total de ocupación", reseñó el informe.

Hay 12.648 uruguayos y 1.448 extranjeros (10,27% del total) que trabajan en zonas francas. Zonamérica (13,45% del total), Colonia Suiza (13,33%) y WTC Free Zone (10,58%) tienen mayor porcentaje de extranjeros.

La ley de zonas francas establece que las empresas que estén allí deben tener como mínimo 75% de personal constituido por ciudadanos uruguayos, naturales o legales.

Un cambio en esta ley fue aprobado a fin del año pasado y se establece que "en el caso de las actividades de servicios, el porcentaje mínimo de ciudadanos uruguayos, naturales o legales, podrá ser del 50%".

Según el informe del MEF "las zonas francas emplean mano de obra más joven que el resto de la economía" .

El tramo de edad que mayor cantidad de puestos de trabajo concentra en los exclaves es el que va entre los 30 y 49 años, con un 51,6% del total, algo similar a lo que ocurre en el total de la economía (donde 47,4% del total de los trabajadores tiene entre 30 y 49 años).

El segundo tramo de edad en importancia en las zonas francas, es el que va entre 15 y 29 años representando el 36,2% del total del empleo. "Esto no se da en el resto de la economía, ya que es el tercero en importancia, representando el 23,9% del total del empleo, muy similar al de 50 a 64 años (24,19% del total)", según el análisis del MEF. En los exclaves, el personal ocupado entre 50 y 64 años es el 11,29% del total. A su vez, los de 65 y más representan el 0,9% (cuando en el total de la economía son el 4,5%).

Los empleados en zonas francas tienen una alta calificación (lo que explica los salarios que se pagan), ya que el 50,1% tiene formación terciaria terminada o posgrado, el 45,2% tiene secundaria terminara, y el 4,7% tiene primaria terminada.

"Considerando el Censo de Zonas Francas del en año 2015, en 2016 se verifica una baja en la participación del personal ocupado con primaria terminada, esto está explicado en gran medida por la culminación de la etapa de construcción de Punta Pereira que demandaba mano de obra menos calificada", indicó el MEF.

"En general, los extranjeros tienen un mayor nivel de formación. Mientras que dentro del personal ocupado dependiente nacional el 47,5% tiene educación terciaria o más, dentro del personal extranjero este porcentaje es del 72,4%. Esta característica se traslada a las diferencias en las remuneraciones", agregó.

En cuanto al género "si se analiza el índice de feminidad (mujeres por cada 100 hombres), que es la relación entre el número de mujeres y el número de hombres que conforman una determinada población, para el caso del Uruguay en 2016 fue del 81% mientras que en zona franca en 2016 el mismo fue de 69%. Por lo tanto, la participación de las mujeres en el empleo de zonas francas es menor que en el resto de la economía", explicó el informe.

El 59% de los empleados en los exclaves son hombres y el 41% mujeres.

En 2016, la remuneración promedio fue de US$ 3.133 mensuales ($ 94.340 a la cotización promedio) con cinco zonas francas pagando remuneraciones por encima del promedio: UPM Fray Bentos (US$ 4,588), WTC Free Zone S.A. (US$ 3.939), Zona Franca Punta Pereira S.A. (US$ 3.529), Zonamerica S.A. (US$ 3.486) y Parque de las Ciencias S.A. (US$ 3.383). La de Colonia Suiza es la que menos pagaba (US$ 795 en promedio).

Por nacionalidad hay una gran diferencia. Mientras el salario promedio de los uruguayos que trabajan en zonas francas es de US$ 2.592, el de los extranjeros es de US$ 9.549. La mayor brecha se da en WTC Free Zone con US$ 2.866 y US$ 14.330 respectivamente.

La brecha de género también se da en los exclaves, ya que el salario promedio de los hombres es US$ 3.530 y el de las mujeres US$ 2.542.

"Las zonas francas que pagan remuneraciones remuneraciones por encima a las mujeres lo hacen marginalmente (Zona Franca Florida paga US$ 9 más a las mujeres y Zona Franca Nueva Palmira US$ 15 más en promedio). Hay algunas que sobresalen respecto al resto pagando remuneraciones sensiblemente mayores a hombres que a mujeres", dice el MEF. Es el caso de WTC Free Zone donde los salarios de los hombres son US$ 2.724 mayores en promedio que el de las mujeres.