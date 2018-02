Macron y las "líneas rojas" en el TLC UE-Mercosur

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó ayer que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur sería bueno para la economía de su país, pero reiteró que va a mantener las "líneas rojas" en la negociación, sobre todo para proteger al sector agroalimentario.

En un discurso ante cientos de agricultores en el Palacio del Elíseo, aseguró que esas condiciones que pone Francia "no se han movido" y "se han respetado", al punto que fueron las que motivaron que no se cerrara un compromiso en diciembre.

En cualquier caso, dijo que Francia no se opone a un acuerdo con el Mercosur y que éste sería "bueno para numerosos sectores agrícolas" y "bueno para la economía francesa". Entre otras cosas, porque la agricultura gala "no tiene futuro sin una apertura razonada", anotó.

Macron mantuvo esa posición en una entrevista en enero en París ante Mauricio Macri, el presidente de Argentina.

El mandatario francés dijo que si se cerrara un compromiso no entraría en vigor hasta 2024, cuando finalice el próximo mandato de la Comisión Europea. Además, recordó sus "líneas rojas", como que la entrada de productos sudamericanos sin aranceles no podrá suponer "ninguna reducción" de los "estándares de calidad medioambientales, sociales ni sanitarios" franceses, lo que significa que el Mercosur tendrá que respetarlos para exportar a la UE. A ese respecto, insistió en que "no habrá nunca carne con hormonas en Francia", e hizo notar que si hoy se detecta no es por culpa de Mercosur sino porque hay fraudes.

Macron indicó que otra de las condiciones es que cualquier compromiso tiene que ir acompañado de "una cláusula de salvaguarda" que permita suspender las importaciones del Mercosur si se produce una desestabilización de los precios en determinado mercado.

El presidente afirmó que los problemas que tiene el vacuno francés son antiguos, y por tanto no son responsabilidad de Mercosur, sino, entre otras cosas, consecuencia de la falta de estructuración del sector.

Por otra parte, el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, se mostró ayer optimista ante un próximo acuerdo entre el bloque regional y la UE porque ambas partes "están negociando en serio" y "no hay otro camino que la integración".

"Creo que por primera vez en 22 años estamos negociando en serio para cerrar el acuerdo", afirmó en un evento en Madrid.

Representantes del Mercosur y de la UE empezaron el miércoles en Asunción una nueva ronda de negociaciones.