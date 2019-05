El mal desempeño de la inversión extranjera en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 2018 la Inversión Extranjera Directa (IED) en Uruguay fue negativa en US$ 626 millones.

Los principales responsables del valor negativo de la IED fueron los préstamos intra-empresas, que registraron un valor negativo de US$ 3.191 millones, es decir que hubo una devolución de los préstamos que las empresas habían recibido de sus filiales en el exterior.

Las otras dos modalidades que componen los flujos de la IED, aportes de capital y reinversión de utilidades, tuvieron valores positivos de US$ 727 millones y US$ 1.838 millones, respectivamente, pero no lograron compensar la salida de los préstamos entre empresas.

Respecto de la evolución de la IED, la misma ha sido negativa en los últimos años. Por un lado, los aportes de capital han sido positivos desde el año 2012 hasta el 2018 inclusive, pero por otro lado, el valor negativo de los préstamos intra-empresas (tuvo resultados desfavorables en 2012, 2016, 2017 y 2018) es lo que ha explicado el descenso de la IED en los últimos años, según el informe de Uruguay XXI.

Los datos se desprenden de un informe elaborado por el Instituto de Promoción de Inversiones, Uruguay XXI, en el que además se explica cuál fue la nueva metodología adoptada por el Banco Central (BCU) desde el año 2017 para medir la IED. Para acatar las recomendaciones internacionales, el BCU realizó cambios metodológicos que comprenden una variación en las cifras de IED recibida y publica los datos según el principio direccional por país de origen y sector de destino.

Según informa Uruguay XXI, en la versión detallada de la Balanza de Pagos, publicada por el BCU, es posible derivar la Inversión Directa (ID) según el principio direccional.

“Esta es la variable que se analiza para estudiar la evolución de la IED en la economía uruguaya. A partir de la nueva metodología, los datos son flujos netos por lo que pueden tomar valores negativos”, explica el informe.