Los "malabares" de Macri para apagar los múltiples incendios en la economía argentina

Por un lado busca controlar la galopante inflación, pero los recortes a los subsidios a los servicios públicos amenazan con avivarla. Detiene una corrida devaluatoria, pero el alza en las tasas de interés para hacerlo impacta en la actividad industrial, que cae a su nivel más bajo en casi dos décadas.



El líder de centro-derecha está disfrutando de un raro período de calma en algunos frentes: el peso volvió a estabilizarse después de haber perdido la mitad de su valor frente al dólar en el 2018 y las tasas de inflación volvieron a niveles de hace un año.



Sin embargo, para Macri, están surgiendo nuevos problemas. La confianza de los consumidores está en su nivel más bajo desde la devastadora crisis financiera de 2001/02; la producción industrial cayó un 15% en diciembre y su popularidad como gobernante se ha desplomado.



"No se puede hacer todo al mismo tiempo", dijo a Reuters Nicolás Alonzo, analista económico de la consultora Orlando Ferreres & Asociados.



"En el mundo de la política económica es muy difícil de cumplir muchos objetivos al mismo tiempo, que en el caso de Argentina sería desinflar (reducir la inflación) y volver a crecer al mismo tiempo", agregó.



La capacidad de la "Macri-economía" de estabilizar y poner en la senda del crecimiento a Argentina será clave para el resultado de las elecciones presidenciales de octubre.



A su vez, el sufragio de fin de año determinará si el país sudamericano mantiene las reformas económicas respaldadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) o vuelve a las políticas heterodoxas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



En tanto, un equipo del FMI inició el lunes en Buenos Aires reuniones con funcionarios del gobierno argentino como parte de una tercera revisión del progreso de Macri en cumplir las metas acordadas con el organismo por un crédito por US$ 56.300 millones.



Parte del compromiso del gobierno argentino de reestructurar sus finanzas incluye una reducción en los subsidios estatales a servicios públicos. La consecuencia inmediata ha sido un fuerte aumento en las tarifas de energía, agua y transporte -incrementos conocidos como "tarifazos"-, un dolor de cabeza para Macri.



Los "tarifazos" amenazan con darle impulso a una inflación que ya redujo de manera severa el poder adquisitivo de los argentinos y que ha provocado protestas callejeras regulares, alimentando las críticas de la oposición política en medio de una caída de la popularidad de Macri.



La tasa de aprobación del presidente oscila en alrededor del 41% y, limitado por los objetivos fiscales y económicos acordados con el FMI, Macri no posee un gran margen político de maniobra, aseguran analistas.



Sin embargo, con una oposición fragmentada y su predecesora Cristina Fernández investigada por múltiples acusaciones de corrupción, Macri aún puede tener una oportunidad de ser reelegido, agregaron.



[EN BASE A REUTERS]