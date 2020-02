Una mano para Ancap: baja el petróleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los precios del petróleo cayeron ayer a su menor nivel en más de un año, ya que el temor a una pandemia de coronavirus se intensificaba después de que se reportaran cientos de nuevos casos en Europa y Oriente Medio.



El referencial Brent (de referencia para Ancap) cedió US$ 1,52, o un 2,77%, a US$ 53,43 por barril, mientras que el West Texas Intermediate perdió US$ 1,17, o un 2,34%, a US$ 48,73 el barril. La referencia de Ancap está fijada en US$ 54,50 por barril en el promedio del año.



Más temprano en la sesión, ambos contratos cayeron a un piso desde enero de 2019. El Brent llegó a cotizar en US$ 53,03 y el WTI en US$ 48,30.



El petróleo se hundió tras reportes de que 83 personas estaban siendo controladas en Nueva York por su posible exposición al virus.



Asia informó ayer de cientos de nuevos casos de coronavirus y Estados Unidos advirtió de una pandemia inevitable, mientras la enfermedad se extendía por Europa y Brasil confirmaba la primera infección en América Latina.



La gubernamental Administración de Información de Energía (EIA) reportó el miércoles que las existencias de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada.



El mercado también está atento a posibles recortes más profundos de bombeo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, un grupo conocido como OPEP+.