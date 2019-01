Una mano para Ancap: el petróleo cae otra vez

El 24 de diciembre trajo una mano para que Ancap pueda rebajar los precios de los combustibles. El precio del petróleo se desplomó más de un 6% a sus menores niveles en más de un año.



En la sesión del lunes, los futuros del crudo en Estados Unidos y el referencial global Brent (el que toma Ancap) retrocedieron a un piso desde 2017, lo que colocó a ambos contratos en camino de perder alrededor de un 40% en el trimestre.

“Lo que está pasando en el mercado de acciones está generando temores de que la economía se dirige a un freno y por lo tanto destruirá cualquier posible demanda futura de petróleo”, dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group en Chicago. “Con esta caída, están internalizando una desaceleración en la economía, si es que no una recesión”, agregó. El Brent perdió 6,22% el lunes, a US$ 50,47 por barril.



La referencia de Ancap es de un petróleo a US$ 75 y un dólar a $ 30,50 (está en $ 32,25). Más allá que esta sea un piso para el precio del petróleo, no hay perspectivas de un aumento fuerte.

El ministro de Energía ruso, Alexander Novak dijo ayer que los precios del pétroleo tendrán una “situación más estable y equilibrada” en el primer semestre de 2019.

CON INFORMACION DE REUTERS