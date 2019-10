Mauricio Macri prometió "resolver el tema económico" si es reelecto: "No hay que asustarse en mitad del camino"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Metido de lleno en la campaña electoral, y en el contexto de las marchas del "Sí se puede", el presidente Mauricio Macri prometió "resolver el tema económico" en caso de ganar las elecciones el 27 de octubre y acceder a un nuevo período de gobierno.

"Sentimos que esto fue un mensaje, la elección va a ser el 27, y todos los argentinos saben que si tuvimos éxito con el narcotráfico, en modernizar el país, en integrarnos al mundo (.) si seguimos trabajando juntos vamos a resolver también lo económico. No hay que asustarse en mitad del camino", afirmó el Presidente en una entrevista con radio Top de la ciudad entrerriana de La Paz, a la que llegará esta tarde.



"Teníamos una economía frágil, cuando nos quedamos sin crédito pasó esto (.) Si hacemos un acuerdo entre todos, tenemos 20 años de crecimiento en el país", afirmó Macri, que hoy estará, previamente, en las ciudades de Concepción del Uruguay y Basavilbaso, las dos en la provincia que gobierna el peronista Gustavo Bordet, y acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que jugará de local.



"Tenemos un problema de inflación espantosamente alto en los últimos 80 años, es obvio que, más allá de que 'sobreprometí' resolverlo, si no hacemos un acuerdo y dejamos de tomar como un botín político y de guerra al Presupuesto, esto no lo vamos a resolver", agregó.