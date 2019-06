En mayo cae la demanda laboral un 11,6% interanual 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La caída interanual de la demanda laboral fue de 11,6% en mayo de 2019 y creció 6,7% con respecto a abril de este año. Los datos actuales muestran un descenso no “tan profundo como las que se venían registrando en meses anteriores, pero tampoco tan leve como para desestimar”, según el Monitor del Mercado Laboral que muestra las tendencias de la demanda laboral en Uruguay y es realizado por Advice.



En el último año la demanda laboral se mantuvo estable, lo que significa que la brecha interanual es menor, explicó Advice. A su vez, durante los primeros cinco meses de 2019 se publicaron 5.067 vacantes de empleo y, con respecto al mismo periodo en 2018, hay una diferencia de -13,1% (762 puestos disponibles). Asimismo, entre 2017 y 2018 se registró una variación de -16,1% (1.122 vacantes).



Desde la consultora explican que es imposible aislar el resultado de mayo del contexto macroeconómico del país. El menor nivel de actividad económica en Uruguay explica que la demanda laboral se encuentre en un proceso de desaceleración, puntualiza el informe.



Durante el último año las diferentes áreas de actividad variaron de forma dispar. El sector de hotelería, gastronomía y turismo fue el más afectado entre las cuatro secciones de actividad de mayor demanda laboral, explicó el informe. Esto se debe a la caída del nivel de turistas que ingresaron al país. En comparación a la cifra interanual de mayo del 2018, hubo una baja de -42,4%.



El sector que mostró una caída interanual de 22,6% fue el área de administración y finanzas, aunque “los primeros cuatro meses del año tuvo una variación interanual muy moderada”. Esto se debió a una menor demanda de cargos dependientes y técnicos. Por otro lado, la solicitud de profesionales universitarios se mantuvo estable, dijo el informe de Advice.



Con respecto al área comercial y ventas, este no tuvo una variación en la cantidad de vacantes entre mayo de 2018 y 2019. “La demanda laboral de vendedores, cajeros, asistentes comerciales y otros puestos relacionados a la función comercial, permaneció estable”.



El informe destaca que un 21,3% de la demanda laboral de mayo es del área comercial y ventas. Este es un número importante si se tiene en cuenta que en el periodo entre 2015-2014 fue de 14,9%.



En la misma línea, Advice explica que la solicitud de puestos de trabajo en el área de la industria tuvo un registro inédito en los últimos cuatro años con un crecimiento interanual de 9,8% en mayo. “No obstante, si enmarcamos este resultado en la evolución de los meses recientes, encontramos que el volumen de oportunidades laborales en la industria apenas se recupera (y muy tímidamente), de un período en el que registró sus peores valores de los últimos años”, aclara el informe.



En cuanto a la proyección para el resto de 2019, desde Advice no esperan que haya un “desenlace favorable” si se tiene en cuenta que la demanda laboral tiene un vínculo estrecho con los indicadores económicos. Por ejemplo, el PBI nacional mostró una variación interanual de -0,2%.



“El monitoreo de la demanda laboral en períodos en los que la economía tuvo un comportamiento similar al actual, muestra que la caída de las oportunidades laborales podría alcanzar un -30% en los próximos meses. La evolución reciente de la demanda laboral, por otra parte, parece indicar que la caída será más moderada”, explicó el informe.