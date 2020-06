En mayo las exportaciones tuvieron la mayor caída en 48 meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las solicitudes de exportación de bienes cayeron en mayo 26,4% en comparación con el mismo mes del año pasado. Esta es la mayor retracción desde la baja de 37,4% que experimentaron en abril de 2016 a causa de una fuerte sequía.

Las ventas al exterior totalizaron US$ 626 millones, según los datos divulgados ayer por el Instituto Uruguay XXI que incluyen lo exportado desde zonas francas.



Los efectos económicos a causa del coronavirus se siguen reflejando en el comercio exterior. Es así que en el primer cuatrimestre se exportó 17,7% menos que en igual período del año pasado con un total de US$ 3.086 millones. En este caso, también es la mayor caída para un período similar desde 2016 (habían bajado 18,7% en el cuatrimestre).

El especialista en negocios internacionales, Marcos Soto, dijo a El País que el dato mensual “marca una caída muy fuerte” y que si se evalúan los 12 meses cerrados a abril la disminución es del 17,7%. En este sentido, Soto dijo que las últimas veces que se registraron estas tasas de caída en 12 fue en el último trimestre del año 2008 cuando se desató la crisis financiera internacional, y en el primer trimestre del 2002 cuando el país atravesaba otra crisis económica.



Entre los principales productos que explicaron el desempeño exportador de mayo, celulosa, carne, soja y lácteos fueron los responsables de incidir de forma negativa, mientras que arroz, productos farmacéuticos y las frutas tuvieron desempeño positivo.

El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi dijo a El País que durante la primera quincena de mayo se registró un “buen comportamiento” de las solicitudes de exportación pero que luego no continuó durante la segunda quincena. Es así que en el mes cerrado lo que ocurrió fue que se acentuó dos puntos la caída del mes con respecto al descenso de abril.

“En mayo no se dio el punto de quiebre de recuperación de las exportaciones sino que se acentúa la caída, aunque no de forma dramática”, indicó Bartesaghi y además manifestó que esto se explica debido a una baja en los mercados principales de exportación de Uruguay y al hecho de que los volúmenes de lo exportado “están cayendo menos que los precios” lo que también “está afectando a la baja a la caída de las exportaciones”, señaló.



Según el informe de Uruguay XXI, el arroz fue el producto con mayor incidencia positiva en las exportaciones del mes con ventas por US$ 45 millones.

De forma contraria, las solicitudes de exportación de celulosa fueron las de mayor incidencia negativa en el mes, con ventas por US$ 82 millones, una caída del 37% con respecto al mismo mes del año pasado.



En relación a la carne bovina, si bien sigue siendo el principal producto de exportación en el mes, según el informe de Uruguay XXI, mostró un descenso del 21% interanual, al registrarse solicitudes de exportación por un total de US$ 132 millones. Esto se explica principalmente por menores ventas a China.

Pese a ello, China sigue siendo el principal destino para Uruguay dado que en mayo tuvo un 26% de participación en el total comercializado al exterior, aunque registró una caída del 33% frente al mismo mes del año pasado.



Según explicó Bartesaghi, si bien en mayo se registró una retracción de los principales destinos de exportación para Uruguay, principalmente China, Brasil, Argentina, Chile, Holanda, Paraguay, también hubo un aumento “interesante” en la participación de Estados Unidos y el surgimiento de mercados no tradicionales como Egipto, Argelia, México, Perú, Cuba, Bélgica, entre otros.

Para Soto, si bien es cierto que la mayoría de los mercados relevantes cayeron en mayo, el bloque que descendió con fuerza fue el Mercosur, señaló que en lo que va del año representa solo el 15% de las exportaciones uruguayas.



Entre los factores que explicaron el desempeño exportador de mayo, según Soto el coronavirus “ha sido un factor determinante” aunque dijo que Brasil “no solo ha caído como mercado de exportación” sino que “también se viene posicionando como competidor relevante de algunos rubros claves” para Uruguay, por lo que “está habiendo un desplazamiento preocupante”, concluyó.