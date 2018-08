La mayor bajante en 40 años del Río Paraná

Sin duda, parece que estamos frente a la mayor bajante en 40 años, y otros hablan de la más grave hasta ahora. Las noticias que vienen del norte, del río Paraná, hablan de una bajante feroz y hay quienes afirman que es una de las bajantes más serias y pronunciadas en los últimos 40 años.

Dicen que frente a Corrientes alguien caminó por el lecho del río durante casi un kilómetro. En Ituzaingó existen pasos que no están habilitados para pescar, pero pescadores aprovechan el amontonamiento de las especies y pescan con redes. Y hay quienes llegaron a pescar más de una tonelada de peces. La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes (DRN) verifica cada día múltiples infracciones, ya que muchos pescadores abusan de la cantidad de especies y grandes tamaños que se pueden pescar. Grandes bancos de arena y filosas salientes se pueden ver a lo largo de la costa.



Carlos Luis Bacqué, director de la DRN, informó a Norte de Corrientes sobre el fenómeno: “La bajante extraordinaria del Paraná es consecuencia de la falta de lluvias en las altas cuencas y esto no se ve, al menos, desde los últimos 40 años.



Estamos aumentando los controles ya que la mayoría de los ejemplares de surubí y dorado, sobre todo los más grandes surubíes, se aletargan en los pozos y se quedan allí. Por lo tanto, los controles son para evitar la depredación. Por el momento, no hay en Brasil pronóstico de lluvias para los próximos días. Por lo tanto, el retiro del agua se ve en toda la costa del río Paraná, desde Ituzaingó hasta Esquina, y esto entorpece la navegación que está muy restringida, ya que aparecen muchos bancos de arena.



Hay trenes de barcazas demorados y se dice que embarques de arroz para Irán están demorados por la bajante.